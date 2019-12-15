台南市射擊靶場老舊 射擊委員會建議蓋現代化射擊場

台灣射擊運動源於台南，但台南市射擊靶場老舊，且定向靶飛靶射擊練習唯恐波及鄰旁的竹溪禪寺竹溪會館。台南市體育總會射擊委員會昨天舉行委員會，會中建議市府研擬修建符合國際規範的現代化射擊場，帶動射擊運動風氣，培育優秀射擊選手。

台南市教育局回應，會請體育處向體育署爭取經費，改善現有問題，而漏水、破損等較小規模的部分會優先編列經費改善，給選手們一個優良的訓練、練習場地。

位於台南市體育園區台南市射擊靶場，分為定向飛靶8個靶位、不定向飛靶6個靶位，打靶射程有效距離是80公尺，但台南市射擊靶場的射程距離約76公尺，不符合國際規範，另外離靶場不遠的竹溪會館，唯恐遭流彈波及。

蔡岳勳表示，台南市有不少優秀射擊選手，因場地老舊不堪使用，被挖角到其他縣市。像今年在全運會女子組定靶射擊達成二連霸的羅芊雅，是土生土長的台南子弟兵，因苦無場地訓練，只好赴新北市訓練發展。