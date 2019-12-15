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新北寒假育樂營18日報名 7大類400班任挑選

2019-12-15 15:51聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北寒假育樂營又來了！新北市教育局將於明年1月21日至2月10日辦理7大類育樂營活動，共開辦400班別，供9千人次參加，類型包括休閒活動、技能研習、服務公益、知性藝文、體育競賽、職業試探等，提供多元、有趣的寒假育樂營，18日起開放報名，學生可就近參加各校辦理的育樂營隊。

教育局表示，這次70所學校參與，規畫的營隊內容多元，體能運動、技能學習、創客體驗、職業探索往年都是熱門班別，其中坪林國中結合地方創生青年開辦「尋味茶鄉找茶趣」，發展在地文化；五華國小開設「忍者變變變」、「積木狂想曲」等；天生國小開設有「新年傳說桌遊班」、「新年魔法BangBangBang」、「創意美學營」等。

教育局開辦的「寒假一起來」育樂營，主要是為特殊教育學生開設，除了教導生活自理課程外，也加入時下流行的烘培課，讓身障學生體驗烘培樂趣，另外也運用大眾運輸系統，辦理校外教學，讓孩子可以融入社會。教育局表示，希望提供他們相互學習交流的學習平台，在寒假時間有所成長，也可減輕家長壓力。

此外，多所高中職協助推動生涯發展教育，結合技職，教育局指出，像是清傳商業學校「網紅我最紅」育樂營；新北高工「雷雕創意時鐘」、「3D動畫體驗營」等；北大高中「食農餐桌(From From to Table)」，每個營隊都各具特色。

教育局指出，除了一系列校園育樂營活動，市府也整合各局處陪孩子FUN寒假，包括農業局辦理「動保小小兵」；文化局透過府中15動畫學院辦理冬日影像樂學園-藝童看電影；環保局環保運用小尖兵系列主題營，讓學員實際暸解新北市的資源回收分類方式與再生利用的重要性，相關訊息可查詢新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站

教育局今年也為特殊教育學生開辦「寒假一起來」育樂營。圖／新北市教育局提供
教育局今年也為特殊教育學生開辦「寒假一起來」育樂營。圖／新北市教育局提供
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新北市教育局將於明年1月21日至2月10日辦理7大類育樂營活動，其中坪林國中結合...
新北市教育局將於明年1月21日至2月10日辦理7大類育樂營活動，其中坪林國中結合地方創生青年開辦「尋味茶鄉找茶趣」。圖／新北市教育局提供
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教育局寒假

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