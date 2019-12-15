台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

台灣近視人口比例全球第一，根據統計每10人就有9人近視，台灣杜絕惡視力協會今與新北社會局合作，為5個機構上百弱勢孩童驗光、配免費眼鏡，協會理事長黃群宸說，會員自掏腰包為孩童、長輩配戴眼鏡，有需要機構可以透過臉書粉絲團聯繫。

新北社會局指出，高近視的人有7成會有併發症，例如視網膜剝離、青光眼、白內障和黃斑部病變等，非驗光師檢查也可能度數不正確、誤判，無法發覺近視、斜視、眼鏡協調性等視覺相關問題。

黃群宸說，協會今年7月30日立案，是一群專業驗光師等人組成的服務團體，接受服務的對象，報到後會拿一張檢查表，並記錄舊眼鏡度數，接著測量裸視及戴舊眼鏡的視力，再進行測量色覺、立體視覺以及眼睛協調性的評估。

黃群宸指出，電腦驗光機與視網膜檢影鏡，也會確認受檢者的初步度數，最後再進入檢查區確認合適的配鏡度數，所有流程結束後，再前往挑選眼鏡，協會製作完眼鏡，會統一寄到受檢者的機構或家中。

新北社會局長張錦麗說，台灣杜絕惡視力協會雖然剛成立，卻提供從驗光到取得眼鏡一氣呵成完成，並贈送弱勢孩童愛心眼鏡，對於經濟弱勢民眾而言，數千元的眼鏡是一筆不小的負擔，感謝協會愛心。

黃群宸說，協會平均每1到2個月都有活動，服務遍佈全台，不論是弱勢孩童的近視眼鏡，還是長輩的老花眼鏡，都有進行驗光並配送愛心眼鏡，未來服務相關活動，都可在協會的臉書粉絲團查詢。