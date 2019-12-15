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毛孩未牽繩憾事多 動保處本月起加強假日稽查

2019-12-15 13:03聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

未適當幫寵物繫繩或做好防護措施而導致的憾事層出不窮，毛孩飼主除要因違規被開罰或賠償外，更可能因家庭痛失毛孩而陷入陰霾；北市動物保護自治條例規定，飼主攜帶寵物於公眾場所應採取牽繩等適當防護措施，但至今仍有飼主無視規定，放任毛孩自由跑動，增加事故風險，動保處本月因此加強遛狗熱點公園假日稽查，至今周末假日已取締約30件，將向飼主開罰2000元。

北市動保處表示，外出散步是毛孩們最期待的活動，然而意外往往在不經意間發生，飼主為毛孩繫上「安全帶」，握緊牽繩，就是對毛孩們最溫柔而堅定的守護；否則未於公眾場所應替犬隻繫上牽繩等安全措施，將可依北市動物保護自治條例處飼主2000到1萬元罰鍰。

「我以為牠靠過來只是想跟我的狗打招呼，誰知忽然一口咬下，我的狗就倒在血泊裡了。」小博美的主人控訴，路上看起來憨厚可愛的哈士奇，毫無徵兆的咬向自己的愛犬，但因為當時雙方飼主都沒有使用牽繩，難以即時阻止衝突，讓小博美當場慘死，雖然事後哈士奇的主人懊悔萬分，也付出了巨額賠償，逝去的生命卻再也回不來了。

另外一案發生在新生公園，秋田犬的主人認為公園內是個適合毛孩自由奔跑的地方，一進公園就將牽繩放開，沒想到秋田犬對路過的瑪爾濟斯又追又咬，少了牽繩的束縛，主人完全追不上，讓這隻單純路過的瑪爾濟斯斷了3根肋骨、肺臟出血，送醫後才撿回一命。

動保處指出，為減少憾事發生，動保處本月起也啟動每月假日稽查專案，派員到人潮較多、先前發生過未繫牽繩造成毛孩事故的熱門公園景點加強查察取締，包含北投七星公園、新生公園、圓山花博公園、迪化運動公園，若發現飼主未做好繫牽繩等安全措施的情況都會取締。

未適當幫寵物繫繩或做好防護措施而導致的憾事層出不窮，毛孩飼主除要因違規被開罰或賠...
未適當幫寵物繫繩或做好防護措施而導致的憾事層出不窮，毛孩飼主除要因違規被開罰或賠償外，更可能因家庭痛失毛孩而陷入陰霾。圖／北市動保處提供
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北市動保處本月起啟動每月假日公共場所寵物繫繩等安全措施稽查專案，派員到人潮較多、...
北市動保處本月起啟動每月假日公共場所寵物繫繩等安全措施稽查專案，派員到人潮較多、先前發生過未繫牽繩造成毛孩事故的熱門公園景點加強查察取締，包含北投七星公園等地。圖／北市動保處提供
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