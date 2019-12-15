毛孩未牽繩憾事多 動保處本月起加強假日稽查

未適當幫寵物繫繩或做好防護措施而導致的憾事層出不窮，毛孩飼主除要因違規被開罰或賠償外，更可能因家庭痛失毛孩而陷入陰霾；北市動物保護自治條例規定，飼主攜帶寵物於公眾場所應採取牽繩等適當防護措施，但至今仍有飼主無視規定，放任毛孩自由跑動，增加事故風險，動保處本月因此加強遛狗熱點公園假日稽查，至今周末假日已取締約30件，將向飼主開罰2000元。

北市動保處表示，外出散步是毛孩們最期待的活動，然而意外往往在不經意間發生，飼主為毛孩繫上「安全帶」，握緊牽繩，就是對毛孩們最溫柔而堅定的守護；否則未於公眾場所應替犬隻繫上牽繩等安全措施，將可依北市動物保護自治條例處飼主2000到1萬元罰鍰。

「我以為牠靠過來只是想跟我的狗打招呼，誰知忽然一口咬下，我的狗就倒在血泊裡了。」小博美的主人控訴，路上看起來憨厚可愛的哈士奇，毫無徵兆的咬向自己的愛犬，但因為當時雙方飼主都沒有使用牽繩，難以即時阻止衝突，讓小博美當場慘死，雖然事後哈士奇的主人懊悔萬分，也付出了巨額賠償，逝去的生命卻再也回不來了。

另外一案發生在新生公園，秋田犬的主人認為公園內是個適合毛孩自由奔跑的地方，一進公園就將牽繩放開，沒想到秋田犬對路過的瑪爾濟斯又追又咬，少了牽繩的束縛，主人完全追不上，讓這隻單純路過的瑪爾濟斯斷了3根肋骨、肺臟出血，送醫後才撿回一命。