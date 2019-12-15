與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

新北市長侯友宜今早前往樹林高中活動中心，參加第六屆中華盃跆拳道錦標賽開幕典禮，除了參賽的選手外，曾獲奧運殊榮的黃志雄、洪佳君、朱木炎及宋玉麒皆出席，看著曾獲奧運金銀牌選手，侯笑說他也有得過牌，「但是鐵牌，路邊撿來不用比賽的。」

一到樹林高中，還沒進入活動會場，穿著跆拳道服的侯友宜就被場外練習的小選手們包圍，紛紛要求合照留念，侯也親切問候替參賽的小選手們加油打氣。

侯友宜首先感謝跆拳道國手、體育總會總會長、同時也是目前正在參選的國民黨立委參選人黃志雄及議員洪佳君，長期積極推動跆拳道活動。

侯說，這次第六屆中華盃跆拳道錦標賽，讓新北所有愛好跆拳道的小朋友能齊聚一堂，以武會友，重要的是，練習跆拳道會讓自己的品格、團隊的精神會更好。

除了看到現場擠滿約1300名小選手參賽，侯友宜說，今天還有4個世界冠軍，包含黃志雄、洪佳君、朱木炎及宋玉麒，「奧運的金、銀、銅牌全都到齊了！」

轉頭，侯友宜接著說他也拿過牌，「但是鐵牌，路邊撿來不用比賽的」，引發現場哄堂大笑，侯笑說，他很喜歡運動，因為喜歡運動所以去當警察，學習武功，練習柔道，「就像蜘蛛人啦！」