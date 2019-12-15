親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市長侯友宜今早前往樹林高中活動中心，參加第六屆中華盃跆拳道錦標賽開幕典禮，除了參賽的選手外，曾獲奧運殊榮的黃志雄、洪佳君、朱木炎及宋玉麒皆出席，看著曾獲奧運金銀牌選手，侯笑說他也有得過牌，「但是鐵牌，路邊撿來不用比賽的。」

一到樹林高中，還沒進入活動會場，穿著跆拳道服的侯友宜就被場外練習的小選手們包圍，紛紛要求合照留念，侯也親切問候替參賽的小選手們加油打氣。

侯友宜首先感謝跆拳道國手、體育總會總會長、同時也是目前正在參選的國民黨立委參選人黃志雄及議員洪佳君，長期積極推動跆拳道活動。

侯說，這次第六屆中華盃跆拳道錦標賽，讓新北所有愛好跆拳道的小朋友能齊聚一堂，以武會友，重要的是，練習跆拳道會讓自己的品格、團隊的精神會更好。

除了看到現場擠滿約1300名小選手參賽，侯友宜說，今天還有4個世界冠軍，包含黃志雄、洪佳君、朱木炎及宋玉麒，「奧運的金、銀、銅牌全都到齊了！」

轉頭，侯友宜接著說他也拿過牌，「但是鐵牌，路邊撿來不用比賽的」，引發現場哄堂大笑，侯笑說，他很喜歡運動，因為喜歡運動所以去當警察，學習武功，練習柔道，「就像蜘蛛人啦！」

侯一一點名表示，金牌朱木炎、銀牌黃志雄，銅牌宋玉麒，並要大家記住，新北就是跆拳道最重要的培育基地，讓跆拳道在新北能發光發熱，不管在中華民國還是國際間的比賽都能拔得頭籌，「叫我們世界冠軍！」

新北市長侯友宜今出席第六屆中華盃跆拳道錦標賽，親切與小選手合影。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今出席第六屆中華盃跆拳道錦標賽，親切與小選手合影。記者胡瑞玲／攝影
分享
樹林高中活動中心今舉辦第六屆中華盃跆拳道錦標賽，有約1300名小選手參賽。記者胡...
樹林高中活動中心今舉辦第六屆中華盃跆拳道錦標賽，有約1300名小選手參賽。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市長侯友宜今出席第六屆中華盃跆拳道錦標賽，親切與小選手合影。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今出席第六屆中華盃跆拳道錦標賽，親切與小選手合影。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市長侯友宜今出席第六屆中華盃跆拳道錦標賽，親切與小選手合影。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今出席第六屆中華盃跆拳道錦標賽，親切與小選手合影。記者胡瑞玲／攝影
分享
樹林高中活動中心今舉辦第六屆中華盃跆拳道錦標賽，有約1300名小選手參賽。記者胡...
樹林高中活動中心今舉辦第六屆中華盃跆拳道錦標賽，有約1300名小選手參賽。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市長侯友宜（中）、立委參選人黃志雄（右）及議員洪佳君（左）出席中華盃跆拳道錦...
新北市長侯友宜（中）、立委參選人黃志雄（右）及議員洪佳君（左）出席中華盃跆拳道錦標賽。記者胡瑞玲／攝影
分享

跆拳侯友宜

延伸閱讀

用力輔選 朱立倫：陳明義當選就是侯友宜當選

侯友宜陪林郁方掃市場 青果公會同框參拜土地公

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而...

蔡英文承諾年底通過反滲透法 侯友宜：哈哈哈哈

相關新聞

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

全國精品金工賽 總獎金破20萬

2019-12-15 00:18

周六混台北東區 與寶可夢見面

2019-12-15 00:15

好心橘／園藝老闆陳丁發 熱心幫人修房子

2019-12-15 00:14

坪林品茶騎單車 盡覽北勢溪

2019-12-14 23:48

貓空​豐​茶祭 封茶遶境祈福

2019-12-14 23:44

新北耶誕城巨星演唱會塞爆 蕭敬騰壓軸

2019-12-14 23:41

新北環狀線年底通車出現變數 侯友宜：安全無虞下越快越好

2019-12-14 23:36

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

冬至迎茶神 貓空豐茶祭20日登場

2019-12-14 17:16

疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

2019-12-14 16:46

陳建仁力挺 鄭宏輝提出「三要一不」科技政策

2019-12-14 16:38

去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車

2019-12-14 16:32

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

免擔心！台北士林橋頭豬屍 經檢驗未感染非洲豬瘟

2019-12-14 14:36

土城獅子會挺消防 贈義消災情勘查車

2019-12-14 14:23

三重鴨鴨公園也有光雕秀 展覽期間長達一個月

2019-12-14 14:20

東北角「黑金」紫菜盛產 東北季風、海浪越打長越好

2019-12-14 14:04

食安把關再提升！ 北農快檢實驗室可多測百種農藥

2019-12-14 14:02

孫超、許王、莊武男 獲新北文化貢獻獎

2019-12-14 12:56

台北溪頭大立菊聯展 大立菊千輪綻放遊客搶拍照

2019-12-14 12:49

現實中也抓寶！北市東區寶可夢見面會 復刻童年遊樂場

2019-12-14 11:24

鼻頭角步道稜谷線爆紅 聽濤營區加持更添出遊樂趣

2019-12-14 08:56

南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

2019-12-14 08:55
看更多

熱門文章

狠角色！台東交通隊車輛全面進化250匹 民眾：惹不起！

2019-12-14 14:52

嘉義市唯一休閒農場 看奇石老樹享檜木芬多精

2019-12-14 13:48

鄭文燦回母校 談桃園八德多處新建設

2019-12-14 17:28

羅東運動公園黃紅交接！落羽松美遍宜蘭　

2019-12-14 17:00

豆腐岩百人排「水」字空拍 牽手護水源

2019-12-14 14:36

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

雙子座流星雨今晚極大期 花蓮縣府推薦十大賞星地點

2019-12-14 13:22

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

訪美發「五星名片」挨批 恆春鎮長：別亂扣紅帽子

2019-12-14 16:31

美女反毒宣導大使搶選舉牆目光 網友：怎麼不是她選？

2019-12-14 13:13

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

「落選頭」蘇志強遞補議員 桃市議會將出現首對夫妻檔

2019-12-14 17:25

綠營望罷韓遊行改期？尹立：堅定舉辦、我們不是民進黨

2019-12-14 17:46

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

見送發燒母就醫救護車老舊 他捐百萬買新車贈消防局

2019-12-14 13:01

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

東北角「黑金」紫菜盛產 東北季風、海浪越打長越好

2019-12-14 14:04

屏東綠營遊行號召青年 「小熊維尼」和「吳斯懷」也來

2019-12-14 17:40

奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

2019-12-14 14:47

睡覺也能拿來比賽？睡床上睡草地上拿獎品…相揪來睏！

2019-12-14 16:32

去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車

2019-12-14 16:32

縣文化局推23本新書 讓讀者看到多面向的金門

2019-12-14 16:32

高雄夢時代大氣球遊行 親子同樂

2019-12-14 19:40

罷韓遊行要改期？趙天麟：21日我全家都會參加

2019-12-14 17:46

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 12:12

金門縣立圖書館推自動化服務 借還書更便利

2019-12-14 17:32

影／學姐又來了 黃瀞瑩：宜蘭就是好地方要常來

2019-12-14 15:37

疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

2019-12-14 16:46

侵占廣告貼負面文宣 黃敬平批「一定會被選民唾棄」

2019-12-14 17:47

孫超、許王、莊武男 獲新北文化貢獻獎

2019-12-14 12:56

美濃心樂園開園 6大裝置藝術邀大家「揪愛」來放閃

2019-12-14 14:22

西班牙石雕藝術家馬克 來台8年充滿創作能量

2019-12-14 18:45

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

台北溪頭大立菊聯展 大立菊千輪綻放遊客搶拍照

2019-12-14 12:49

北竿短坡山新亮點 40高射砲複製版重現戰地

2019-12-14 13:30

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top