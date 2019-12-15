環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

新北捷運環狀線第一期原定今年底通車，但有交通委員要求北市府在18日前，交齊履勘前改善事項的補充資料，造成年底通車再添變數，對此，新北市長侯友宜表示，不會為了趕年底而趕，期待越快越好。

侯友宜表示，年底通車是一個目標，儘管初勘過了，但履勘之前還有一些缺失，交通部交通委員有一些想法，就一定會繼續把它改正做好，一定要在安全無虞底下盡速通車。