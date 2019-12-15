親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北捷運環狀線第一期原定今年底通車，但有交通委員要求北市府在18日前，交齊履勘前改善事項的補充資料，造成年底通車再添變數，對此，新北市長侯友宜表示，不會為了趕年底而趕，期待越快越好。

侯友宜表示，年底通車是一個目標，儘管初勘過了，但履勘之前還有一些缺失，交通部交通委員有一些想法，就一定會繼續把它改正做好，一定要在安全無虞底下盡速通車。

「不會為了趕年底而趕」，侯說，希望是越快越好，但若年底沒辦法通車，在安全無疑底下，可嘗試做一個試乘，或是把缺失改進到一個狀況，將隨時與市民報告，期待越快在安全無疑底下順利通車。

環狀線年底通車恐生變數，新北市長侯友宜期待在安全無疑底下順利通車。報系資料照
環狀線年底通車恐生變數，新北市長侯友宜期待在安全無疑底下順利通車。報系資料照
分享

侯友宜捷運環狀線

延伸閱讀

蔡英文承諾年底通過反滲透法 侯友宜：哈哈哈哈

任韓國瑜新北競總主委？侯友宜：力挺韓不用想太...

張善政失言風波 侯友宜：修正過來、對女性多尊...

別小看敗選者聯盟！全台小動作…侯友宜也被吃豆...

相關新聞

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

全國精品金工賽 總獎金破20萬

2019-12-15 00:18

周六混台北東區 與寶可夢見面

2019-12-15 00:15

好心橘／園藝老闆陳丁發 熱心幫人修房子

2019-12-15 00:14

坪林品茶騎單車 盡覽北勢溪

2019-12-14 23:48

貓空​豐​茶祭 封茶遶境祈福

2019-12-14 23:44

新北耶誕城巨星演唱會塞爆 蕭敬騰壓軸

2019-12-14 23:41

新北環狀線年底通車出現變數 侯友宜：安全無虞下越快越好

2019-12-14 23:36

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

冬至迎茶神 貓空豐茶祭20日登場

2019-12-14 17:16

疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

2019-12-14 16:46

陳建仁力挺 鄭宏輝提出「三要一不」科技政策

2019-12-14 16:38

去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車

2019-12-14 16:32

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

免擔心！台北士林橋頭豬屍 經檢驗未感染非洲豬瘟

2019-12-14 14:36

土城獅子會挺消防 贈義消災情勘查車

2019-12-14 14:23

三重鴨鴨公園也有光雕秀 展覽期間長達一個月

2019-12-14 14:20

東北角「黑金」紫菜盛產 東北季風、海浪越打長越好

2019-12-14 14:04

食安把關再提升！ 北農快檢實驗室可多測百種農藥

2019-12-14 14:02

孫超、許王、莊武男 獲新北文化貢獻獎

2019-12-14 12:56

台北溪頭大立菊聯展 大立菊千輪綻放遊客搶拍照

2019-12-14 12:49

現實中也抓寶！北市東區寶可夢見面會 復刻童年遊樂場

2019-12-14 11:24

鼻頭角步道稜谷線爆紅 聽濤營區加持更添出遊樂趣

2019-12-14 08:56

南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

2019-12-14 08:55
看更多

熱門文章

狠角色！台東交通隊車輛全面進化250匹 民眾：惹不起！

2019-12-14 14:52

嘉義市唯一休閒農場 看奇石老樹享檜木芬多精

2019-12-14 13:48

鄭文燦回母校 談桃園八德多處新建設

2019-12-14 17:28

羅東運動公園黃紅交接！落羽松美遍宜蘭　

2019-12-14 17:00

豆腐岩百人排「水」字空拍 牽手護水源

2019-12-14 14:36

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

雙子座流星雨今晚極大期 花蓮縣府推薦十大賞星地點

2019-12-14 13:22

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

訪美發「五星名片」挨批 恆春鎮長：別亂扣紅帽子

2019-12-14 16:31

美女反毒宣導大使搶選舉牆目光 網友：怎麼不是她選？

2019-12-14 13:13

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

「落選頭」蘇志強遞補議員 桃市議會將出現首對夫妻檔

2019-12-14 17:25

綠營望罷韓遊行改期？尹立：堅定舉辦、我們不是民進黨

2019-12-14 17:46

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

見送發燒母就醫救護車老舊 他捐百萬買新車贈消防局

2019-12-14 13:01

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

東北角「黑金」紫菜盛產 東北季風、海浪越打長越好

2019-12-14 14:04

屏東綠營遊行號召青年 「小熊維尼」和「吳斯懷」也來

2019-12-14 17:40

奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

2019-12-14 14:47

睡覺也能拿來比賽？睡床上睡草地上拿獎品…相揪來睏！

2019-12-14 16:32

去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車

2019-12-14 16:32

縣文化局推23本新書 讓讀者看到多面向的金門

2019-12-14 16:32

高雄夢時代大氣球遊行 親子同樂

2019-12-14 19:40

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

罷韓遊行要改期？趙天麟：21日我全家都會參加

2019-12-14 17:46

金門縣立圖書館推自動化服務 借還書更便利

2019-12-14 17:32

劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 12:12

影／學姐又來了 黃瀞瑩：宜蘭就是好地方要常來

2019-12-14 15:37

孫超、許王、莊武男 獲新北文化貢獻獎

2019-12-14 12:56

疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

2019-12-14 16:46

侵占廣告貼負面文宣 黃敬平批「一定會被選民唾棄」

2019-12-14 17:47

美濃心樂園開園 6大裝置藝術邀大家「揪愛」來放閃

2019-12-14 14:22

西班牙石雕藝術家馬克 來台8年充滿創作能量

2019-12-14 18:45

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

北竿短坡山新亮點 40高射砲複製版重現戰地

2019-12-14 13:30

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top