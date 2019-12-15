冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

一年一度木柵貓空重頭大戲「冬至迎茶神 貓空豐茶祭」將在12月20日登場，貓空茶葉業者為了感謝天地恩賜一整年的風調雨順，推出「豐茶祭」文化活動，當天除了「封茶」儀式外，也恭迎茶郊媽祖於山區進行祈福遶境，透過茶師體驗及封茶儀式等活動，邀請民眾上山一同來探訪貓空的好山好茶。

貓空是台北巿獨具特色的鐵觀音茶觀光茶區，「感恩封茶」活動邁入第5年，每年皆吸引了上千民眾前來參加貓空茶文化活動。

貓空茶神創辦人張慶泉表示，今年活動跟往年一樣，舉行茶郊媽祖作客，在山區進行祈福，遶境巡茶園，藉此保佑國泰民安、風調雨順、作物豐收，邀請各界朋友來共襄盛舉。

張慶泉表示，他們也會舉辦「封茶」活動，將茶葉封在茶罐裡，外頭的紙條寫上時間、姓名，另寫上願望的紙條，跟茶葉一起封進茶罐中，成為另類的「時光膠囊」。他建議放5年以上，讓茶葉讓成為老茶，茶湯滋味從青澀慢慢轉為甘醇，飲茶可以降火氣。

台北市貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖表示，茶道是華夏民族重要的文化、也是情感交流很好的媒介，想和家人聯繫感情，泡一壺茶就對了。