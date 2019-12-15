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打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北好茶冬茶上市，農業局一連兩天在坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶產地展售會，今天活動還有一天。景觀處則推出冬季「稼日蒔光」遊程，結合坪林茶鄉自行車道，鼓勵民眾以健行或自行車等低碳旅遊方式，深度感受坪林生態美景及人文茶香。

農業局表示，本年度冬茶展售會以「冠軍茶鄉」為主題，除了販售本季最新鮮的包種茶外，還推出了「茶鄉一日遊—暢遊5大小旅行路線」、「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」，推廣會現場還可報名「茶點心」及「編織芒花聖誕樹」、「減塑燈籠」等DIY體驗活動，適合全家大小藝起來茶鄉出遊。

景觀處表示，北勢溪自行車道約2公里長，曾獲選為北台灣最美自行車道，沿線可攬盡北勢溪畔大自然珍藏，溪河景觀豐富水清見底，陽光下一抹碧綠相當引人入勝；車道更延伸進大片茶園內，民眾來騎車運動還可以順便拍美照，一舉多得。

景觀處指出，另外2處活動地點自行車道皆以渡南橋為起點，一條是逮魚堀溪自行車道，全長約8公里，車道深入溪河上游，沿途可以聽到淙淙水聲，樹林景色多變，宛如仙境；另一條為金瓜寮溪自行車道，全長約9公里，地勢雖微微上坡，因有美麗的溪河生態相伴，不論騎腳踏車或是健行方式絲毫都不覺得累，沿線的日據時代派出所和陳吉記石頭屋值得一探。

民眾可至坪林茶博館旁活動攤位領取路線卡及識別貼紙，在自行車道沿線拍照上傳個人臉書，並標註稼日蒔光(#稼日蒔光)，即可獲得每日限量提供300條的運動頭巾，現場也有提供暖呼呼的免費茶點；至12月29日前到臉書粉專「賞花快報」指定貼文留言上傳照片還可參加抽獎，將抽出10名幸運兒贈送捷安特腳踏車。

北勢溪自行車道曾獲選為北台灣最美自行車道，民眾來騎車運動還可以順便拍美照，一舉多...
北勢溪自行車道曾獲選為北台灣最美自行車道，民眾來騎車運動還可以順便拍美照，一舉多得。圖／新北市景觀處提供
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在金瓜寮溪自行車道路線上的日據時代派出所旁有座小而復古的吊橋，小橋與溪流相伴，呈...
在金瓜寮溪自行車道路線上的日據時代派出所旁有座小而復古的吊橋，小橋與溪流相伴，呈現拍照打卡絕佳地點。圖／新北市景觀處提供
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景觀處推出冬季「稼日蒔光」遊程，結合坪林茶鄉自行車道，鼓勵民眾以健行或自行車等低...
景觀處推出冬季「稼日蒔光」遊程，結合坪林茶鄉自行車道，鼓勵民眾以健行或自行車等低碳旅遊方式，深度感受坪林生態美景及人文茶香。圖／新北市景觀處提供
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農業局昨、今2天坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶產地展售會，現場還可以參加多項活動，...
農業局昨、今2天坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶產地展售會，現場還可以參加多項活動，圖為小朋友參加「大型流水麵線體驗」，迫不及待想吃麵線。圖／新北市農業局提供
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車道自行車坪林

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