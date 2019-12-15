打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

新北好茶冬茶上市，農業局一連兩天在坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶產地展售會，今天活動還有一天。景觀處則推出冬季「稼日蒔光」遊程，結合坪林茶鄉自行車道，鼓勵民眾以健行或自行車等低碳旅遊方式，深度感受坪林生態美景及人文茶香。

農業局表示，本年度冬茶展售會以「冠軍茶鄉」為主題，除了販售本季最新鮮的包種茶外，還推出了「茶鄉一日遊—暢遊5大小旅行路線」、「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」，推廣會現場還可報名「茶點心」及「編織芒花聖誕樹」、「減塑燈籠」等DIY體驗活動，適合全家大小藝起來茶鄉出遊。

景觀處表示，北勢溪自行車道約2公里長，曾獲選為北台灣最美自行車道，沿線可攬盡北勢溪畔大自然珍藏，溪河景觀豐富水清見底，陽光下一抹碧綠相當引人入勝；車道更延伸進大片茶園內，民眾來騎車運動還可以順便拍美照，一舉多得。

景觀處指出，另外2處活動地點自行車道皆以渡南橋為起點，一條是逮魚堀溪自行車道，全長約8公里，車道深入溪河上游，沿途可以聽到淙淙水聲，樹林景色多變，宛如仙境；另一條為金瓜寮溪自行車道，全長約9公里，地勢雖微微上坡，因有美麗的溪河生態相伴，不論騎腳踏車或是健行方式絲毫都不覺得累，沿線的日據時代派出所和陳吉記石頭屋值得一探。