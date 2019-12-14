蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

新北市第九選區民進黨立委候選人蔡沐霖今天下午從競選總部出發，騎乘自行車掃街，提倡用綠能減碳的方式進行造勢活動，希望在選前最後一個月，創造「勝選騎蹟」，晚上在桃園市長鄭文燦陪同下，前往永和樂華夜市宣講拜票，鄭文燦呼籲票投雙蔡（蔡英文、蔡沐霖），用選票保護台灣。

蔡沐霖及競選團隊、永和在地自行車協會下午騎乘單車掃街，希望用最親民、不擾民的方式，深入永和大街小巷與鄉親互動，沿路上不少民眾為蔡沐霖打氣，甚至也有路過鄉親加入共騎行列。蔡沐霖表示，他的十大政見當中，「節能減碳」、「綠化花園新永和」的願景，其中之一就是以綠能交通形式實現。希望未來可將民眾騎乘單車的焦點從個人休閒運動，移轉到公共綠能交通上。

蔡沐霖指出，過往永和都市計畫隨著人口大量移入破功，造成曲折蜿蜒的巷道小徑，這是永和的特色，但也讓交通動線混亂、停車不易，單車族的交通安全也會受到威脅。未來都市更新、都市計畫要由有新思維、有熱忱的年輕人推動、協助，永和才能徹底翻新。

到了晚上，鄭文燦陪同蔡沐霖到永和樂華夜市宣講拜票。鄭文燦強調，蔡沐霖挑戰艱困選區的價值在於讓民眾有機會選出新立委、除了是選擇台灣未來方向的關鍵一戰，更是決定台灣改革腳步是否能堅定走下去的一場選舉。他期望蔡沐霖在此深根，讓永和變得更好。

鄭文燦以香港區議會選舉民主派大勝結果為例指出，香港人用選票表達對於民主的看法，明年總統、立委選舉就是台灣表現的時候。鄭文燦也呼籲，明年大選總統票投蔡英文、立委票投給蔡沐霖，政黨票就投民進黨，讓「雙蔡」一同勝選，也用手中三張選票保護台灣。