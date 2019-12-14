新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警
「2019新北歡樂耶誕城」最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，將於今、明（14、15）兩日起連續兩天熱鬧開唱，今年主持人由黃子佼搭配巴鈺揭開演唱會序幕，眾卡司齊聚一堂，金曲歌王蕭敬騰擔任首日壓軸，明天由鄧紫棋壓軸並帶著耶誕祝福獻唱，吸引數萬名的民眾到場同樂，嗨翻耶誕城。
新北市歡樂耶誕城自11月15日開城以來，每日參觀人潮絡繹不絕，轄區海山、板橋警分局員警及協勤民力均全心全力投入安維及交疏勤務，執行成效深獲市府與地方民眾的肯定。新北市長侯友宜今天晚上由市警局長陳檡文、民防大隊長吳建亨、義警大隊長鄭誼宏、義交大隊長許湘鋐等人陪同，特地準備熱食、水果及餅乾等點心，到市府耶誕城指揮所鼓勵與慰勞員警執勤的辛勞。
新北警方呼籲，因應演唱會活動期間大量湧入的人潮及車潮，今、明兩天下午4時至晚上11時在板橋區新府路、新站路、縣民大道、中山路1段等路口編排警力及義警、民防協助會場交通安全，並有機車機動巡邏及拖吊車負責會場周邊機動交通疏導及立即排除突發交通事故，以保持車流順暢不壅塞，市民廣場演唱會周邊也安排大批警力維持秩序，避免民眾因推擠而受傷，讓眾都能夠開心出門，安全返家。
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