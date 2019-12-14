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冬至迎茶神 貓空豐茶祭20日登場

2019-12-14 17:16聯合報 記者魏莨伊／即時報導

一年一度貓空重頭大戲「冬至迎茶神 貓空豐茶祭」將在12月20日登場，猫空業者為了感謝天地恩賜一整年的風調雨順，讓茶農們平安豐收，推出「豐茶祭」文化活動，當天除了「封茶」儀式外，也恭迎茶郊媽祖於山區進行祈福繞境，透過遊程導覽、採茶宴、茶席、茶師體驗及封茶儀式等活動，邀請民眾上山一同來探訪貓空的好山好茶。

貓空是台北巿獨具特色的鐵觀音茶觀光茶區，冬至節令，茶山為了感謝天地恩賜一整年的風調雨順，讓茶農們平安豐收，而舉辦「感恩封茶」，春分時，主辦單位貓空休閒產業社區發展協會也會舉行祈福放軍儀式「尪公巡田園」。該活動邁入第5年，每年皆吸引了上千民眾前來參加貓空茶文化活動。

貓空茶神創辦人張慶泉表示，今年活動跟往年一樣，舉行茶郊媽祖作客，在山區進行祈福，繞境巡茶園，藉此保佑國泰民安、風調雨順、作物豐收，邀請各界朋友來共襄盛舉。

張慶泉表示，他們也會舉辦「封茶」活動，將茶葉封在茶罐裡，外頭的紙條寫上時間、姓名，另寫上願望、夢想、祝福的紙條，跟茶葉一起封進茶罐中，若干年後開封共享，成為另類的「時光膠囊」。他建議放5年以上，讓茶葉讓成為老茶，茶湯滋味從青澀慢慢轉為甘醇，飲茶可以降火氣。

台北市貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖表示，茶道是華夏民族重要的文化、也是情感交流很好的媒介，想和家人、孩子多說說話，聯繫感情，泡一壺茶就對了，邀請民眾帶父母一起到貓空，遊逛小市集採購好茶好食，體驗封茶、品嘗貓空精緻茶餐。

此外，主辦單位指出，今年還推出前100名與尪公神轎拍照並上傳至貓空休閒農業區粉絲專頁，就能獲得250元午餐現金券，可店家消費使用、品味猫空的茶山創意料理。豐茶祭活動從上午10點到下午4點半，中午過後將恭迎請茶郊媽祖上貓空作客，為鼓勵民眾參與健行活動及祈福封茶會，前300名報名者，也可享有680元早鳥優惠價；主辦單位也舉辦「一日茶師」課程，專業封茶師將教導民眾用國際品鑑杯，以色、香、味三相品茗。

一年一度貓空重頭大戲「冬至迎茶神 貓空豐茶祭」將在12月20日登場，民眾可透過「...
一年一度貓空重頭大戲「冬至迎茶神 貓空豐茶祭」將在12月20日登場，民眾可透過「封茶儀式」將祝福及感恩注入封茶罐中。圖／台北市商業處提供
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一年一度貓空重頭大戲「冬至迎茶神 貓空豐茶祭」將在12月20日登場，小朋友與父母...
一年一度貓空重頭大戲「冬至迎茶神 貓空豐茶祭」將在12月20日登場，小朋友與父母可以一起來貓空封茶，表達心中的感謝之意。圖／台北市商業處提供
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茶葉媽祖冬至

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