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陳建仁力挺 鄭宏輝提出「三要一不」科技政策

2019-12-14 16:38聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天舉辦「輝向未來 國家科技政策」記者會，邀來曾任中研院副院長、副總統陳建仁站台、掃街，鄭提出「三要一不」四大政策，包括要前瞻研究、要專款專用、要跨域合作、不要統刪預算，陳建仁說，立法院必須要有好的科技立委，國家科技才會提升，才能與國際競爭，他十分贊同鄭的科技政策，呼籲選民集中選票，將鄭送進立院。

陳建仁說，目前在立院捍衛科技的人並不多，事實上，有好的科技立委，國家科技才能進步。總統蔡英文上任後，就指出台灣需要有5+2產業創新計畫，目的就是要用科技為基礎，讓科技的研發能和經濟產業在一起。除了科技，自由、民主也是台灣發展的重要基礎，希望民眾與科技界都能支持鄭宏輝，讓鄭進入立院，與民進黨立院黨團總召柯建銘一起手牽手，心連心，讓科技越來越好，改進民眾生活。

鄭宏輝指出，目前國家科研機構面臨財源上的問題，例如作為科研機構重要人事行政費來源的「獎補助費用」，會在立院審預算時，隨著其他部會的獎補助費用「統刪」，擠壓研究經費;而現行科研機構財源自主的方針，也使得國家科研機構必須多花費心力於募款、營利上，這將是台灣科技發的隱憂。

要前瞻研究部分，鄭宏輝說，在台灣民間產業技術已經具備相當實力，國家科研機構應調整營運方向，以研究與開發新世代的技術產品為目標。未來若能進入立院，將要求行政院以科學技術基本法第九條規定，每兩年提出「科學技術發展之遠景、策略及現況說明」為基礎，擬訂國家型的前瞻科研計畫，交由一個或是多個國家科研機構共同執行。

鄭宏輝指出，要專款專用，國家科研機構如工研院、同步輻射中心等，不應以營利為導向，耗費過多能量於自籌財源。未來他將推動修正科技預算審查標準，只要是國家型的前瞻科研計畫預算，必須特別獨立於現行的審查程序之外專款專用，並由科技政委直接負責督導。

要跨域合作部分，鄭宏輝表示，現在世界的科學研究趨勢已走向跨領域整合，他會推動修正科技預算審查要點，鼓勵多個國家科研機構所共同提出的新興研究計畫。

不要統刪預算，鄭宏輝指出，「獎補助費用」是國家科研機構重要基本開銷來源，卻在立法院審查預算時與其他部會「獎補助費用」以同樣的比例合併刪除，讓國家科研機構常被迫要縮減研發的規模及延遲進度來維持機構的正常運作。未來他將會提案，讓國家科研機構的「獎補助費用」排除在立法院的預算審查統刪範圍之外，並使該制度常態化，讓國家科研機構的人事行政與基本開銷獲得保障，得以全心投入研究。

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天舉辦「輝向未來 國家科技政策」記者會，邀來曾任中...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天舉辦「輝向未來 國家科技政策」記者會，邀來曾任中研院副院長、副總統陳建仁站台、掃街。記者王駿杰／攝影
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民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天舉辦「輝向未來 國家科技政策」記者會，邀來曾任中...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天舉辦「輝向未來 國家科技政策」記者會，邀來曾任中研院副院長、副總統陳建仁站台、掃街。記者王駿杰／攝影
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鄭宏輝立法院陳建仁2020選舉2020選舉新竹市立委

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