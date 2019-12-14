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耶誕親子派對意外大受歡迎 邱烽堯將再加碼5場

2019-12-14 16:35聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市第8選區國民黨立委候選人邱烽堯今天在中和國小舉辦耶誕魔術親子派對，在選舉煙硝味充斥之餘，增添輕鬆歡樂氛圍，邱烽堯表示，在12月底前還會再加碼5場，目的是讓選舉歸選舉，提醒每個人莫忘一年一度的耶誕佳節。

邱烽堯表示，國民黨提名總統候選人韓國瑜說過「其實選舉可以很歡樂」，大家可以輕鬆面對2020這場大選，只是民進黨把他搞得複雜了。韓國瑜也說，過去3年半，如果大家覺得日子過得不錯，那就把票繼續投給民進黨。如果覺得執政黨做得荒腔走板，那就再給國民黨一個機會來徹底改變。

邱烽堯今天跟300多對的親子家庭在中和國小迎曦樓地下教室參加耶誕派對，除了安排親子一同「叮噹叮、動次動」跳耶誕的狂歡舞蹈，還邀請陳日昇團隊表演魔術秀，魔術師精湛的演出，小朋友看得是目瞪口呆。魔術師同時還教導小朋友，利用手中的面紙與橡皮筋變出魔術，小朋友開心的學習也現學現賣，希望未來也能成為一名站在舞台上的魔術表演工作者。

邱烽堯說，這場活動參加人數爆棚，出乎預料之外，經討論後，決定再加碼舉辦5場，12月15日在興南國小多功能集會廳、21日在積穗國小二樓視聽教室、22日在錦和國小一樓中庭、28日在復興國小二樓活動中心、29日在自強國小二樓視聽中心舉辦耶誕派對，日後不管擔任什麼職務，只要是促進家庭和諧的相關活動，他都會持續舉辦。

邱烽堯今天跟300多對的親子家庭在中和國小迎曦樓地下教室參加耶誕派對，台下小朋友...
邱烽堯今天跟300多對的親子家庭在中和國小迎曦樓地下教室參加耶誕派對，台下小朋友跟著魔術師的教學，利用手中的面紙與橡皮筋變出魔術。圖／邱烽堯辦公室提供
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邱烽堯（左）邀請陳日昇團隊在中和國小表演魔術秀。圖／邱烽堯辦公室提供
邱烽堯（左）邀請陳日昇團隊在中和國小表演魔術秀。圖／邱烽堯辦公室提供
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韓國瑜親子2020選舉2020選舉新北市立委耶誕節

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