新北培育電競人才 找6大廠商開辦媒合會

「新北電競夢想探索講座暨人才媒合會」今在新北創力坊登場，邀請宏碁(Acer)、競酷數位(ahq)等知名電競廠商展示擺攤，同時也安排1111人力銀行張篆楷總經理、電競達人SoBaD、咪咪蛋及Acer徐挺洋總監輪番開講，讓民眾更加瞭解電競產業生態及立定職涯方向及目標。

該媒合會是由新北市政府與1111人力銀行合作舉辦。新北市經發局表次，近年來市府大力推動電競產業人才教育，今年3月至6月於三重區「新北電競基地」開設「免費電競學程班」；9月至11月間接續開辦「電競產業人才認證班」、「電競丙級教練、裁判研習會」等電競課程。

經發局表示，為讓今年度電競課程培育學員能學有所用，並協助電競企業延攬人才，這次邀請宏碁(Acer)、孕龍科技股份有限公司、神奕科技、超競數位股份有限公司、競酷數位股份有限公司(ahq)及競及學院等6家電競廠商共襄盛舉。

職缺包括電競繪圖設計、程式設計、影音企畫、編劇導演、遊戲實況主、專案經理、產品管理及業務專員等共37個。其中超競數位網頁、App工程師職缺起薪60K起跳，其他公司職缺待遇30K至50K間。

經發局補充，未來將以「培育電競產業人才」為電競推廣首要目標，明年除加開電競學程班及產業人才認證課程，培育更多電競人才外，也將藉由賽事或活動辦理，深耕新北電競文化，並提供新北電競產業人才實作機會，更要鏈結電競產業整體系統，活絡電競產業持續蓬勃發展。