響起耶誕鐘聲 耶誕老公公駕駛幸福小火車發送糖果

新北大都會公園幸福小火車為歡慶即將來臨的耶誕節，在12月化身為耶誕小火車，除提供搭乘優惠外，現場也發送糖果及小禮物。

耶誕節即將到來，滿街可聽到的節慶樂也帶來濃濃的耶誕氛圍，為歡慶耶誕節，新北大都會公園幸福小火車將在假日夜晚時變身成耶誕小火車。

除了利用繽紛閃爍的燈光作為裝飾外，小火車司機也將扮成耶誕老公公，除在每個班次發送乘坐的小朋友，一份專屬的耶誕小禮物，也會不定時在幸福小火車搭車處發送糖果。

此外，為回饋消費者，耶誕小火車即日起至12月29日也舉辦搭乘特惠活動，期間只要在同遊，一律享有兒童價50元優惠，歡迎民眾假日前去搭乘。