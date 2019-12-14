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北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北環狀線第一階段原訂今年底通車，但因時程延後，趕在年底前通車今又出現變數。今交通部召開新北環狀線履勘小組前置會議，原定要公布履勘日期，最佳時間是下周就履勘，但因委員要求台北市政府在下周三之前，交齊履勘前改善事項的補充資料，因此履勘時間也要下周才能確定，年底通車添變數。

新北環狀線經台北市政府在12月5日完成履勘前需改善事項12項，並在12月6日提報交通部履勘，交通部今召開新北環狀線履勘小組前置會議。原本若對履勘前改善事項均無疑慮，就可以決定履勘時間，不過有委員希望尤其針對列車妥善率的機電檢修內容，希望北市府提供更詳細資料。

今會中還研商履勘當日實施方式、程序、分工及行程，但因履勘委員表示，還須時間詳細檢視初勘改善事項、改善情形、相關佐證資料及檢視履勘行程表，待確認後才能決定履勘時間。

據了解，下周三前北市府交齊補充資料後，會由交通部再決議，可能直接安排履勘時間，也可能再召開履勘前置會議，針對履勘前改善事項討論。新北市捷運局表示，一直保持年底前通車立場，希望盡一切努力。

台北市政府將積極配合在下周三前，依委員意見補充相關資料，以盡速獲委員同意後確認履勘時間，辦理履勘後，依履勘結論完成營運前須改善事項，並報請交通部核准營運，交通部同意後，將由雙北市長共同擇定通車日期，另由新北市政府及台北市政府協調籌備通車典禮等相關作業。

據了解，原本初勘後，開始針對履勘前需改善事項修正，並預計11月初提報交通部履勘、11月底辦理履勘，12月中旬前完成營運前須改善事項；不過延到12月6日才提報。

環狀線第一階段履勘時間要到下周三才可能確定。報系資料照
環狀線第一階段履勘時間要到下周三才可能確定。報系資料照
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列車捷運

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