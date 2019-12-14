東北角「黑金」紫菜盛產 東北季風、海浪越打長越好

最近東北角濱海公路沿線海岸邊，都可看到一群頭戴著斗笠身著厚衣及腳穿釘鞋的婆婆媽媽，彎著腰低頭在礁岩及浪花之間東找西找，靠近一看，才發現原來他們正忙著採收冬季限定的東北角黑金「紫菜」。在強勁的東北季風吹襲及海浪拍打下，才會長得更好。

農業局表示，根據調查，這些紫菜生長在海浪沖擊的中潮帶附近的岩石上，每年11月至隔年1月的藻體最鮮嫩，是漁民採收最佳時刻，最近到東北角都可看到很多婆婆媽媽採收。

農業局長李玟表示，新北市東北角海域位處黑潮及大陸沿岸流兩大洋流的交會處，在加上多樣性的海岸線，使得沿海漁業資源特別豐富，盛產如紫菜、貢寮鮑、白毛和黑毛等美味海鮮，建議民眾可到當地海鮮餐廳品嘗，搭配海鮮都相當合適。

貢寮區漁民吳秀蓮說，目前在海蝕平台採集到最多的海藻是小紫菜，可以徒手拔取或利用湯匙等改良自製的工具進行採集，因冬天海風強勁且礁岩濕滑，斗笠、高領衣服、手套及防滑釘鞋等防寒安全措施是不可少的。她認為，紫菜是老天爺送給貢寮人的禮物，大家都撿得很開心，還能賺點外快，不無小補。