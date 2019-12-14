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食安把關再提升！ 北農快檢實驗室可多測百種農藥

2019-12-14 14:02聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北農產公司肩負大台北地區600萬民眾蔬果消費需求，為提升抽驗蔬果農藥殘留效率，去年底建置化學快檢實驗室，12日獲農委會藥毒所「殘留農藥質譜快檢實驗室」認可證書，現行的「質譜快速篩檢技術」可以檢驗出191種農藥品項，相較過去檢驗方法增加100多種，對於民眾的食安把關再提升。

北農主任路全利表示，過去的「生化快速篩檢技術」，約可檢驗60幾種農藥品項，現在採用的「質譜快速篩檢技術」則可檢驗出191種，大幅提升檢測面向，準確率更提升近似化學法檢測，檢驗時間也從原本的20至30分鐘，縮短至15至20分鐘，提升檢驗效率，讓消費者買得更安心。

路全利指出，去年5月起派種子檢驗團隊至藥毒所進行專業訓練，並與藥毒所成立合作計畫，使用最新式質譜分析儀，精進分析技術，化學快檢實驗室也在12日，通過藥毒所盲樣認可測驗，獲得「殘留農藥質譜快檢實驗室」認可證書，使用「質譜快速篩檢技術」為認可檢驗方法，提升檢驗即時性，做好拍賣前農產品安全把關。

北農自今年9月下旬起，已對批發市場拍賣上市前的農產品進行抽驗，在拍賣前3個小時快速完成檢驗，若檢驗不合格，即於拍賣前(凌晨3時)立即攔下銷毀，並通知供應單位停供10天，從源頭停止該批農產品再採收上市，同時通知農政單位及農民團體輔導農民安全用藥，徹底從生產源頭做好管理。

北農去年底建置化學快檢實驗室，12日更獲農委會藥毒所「殘留農藥質譜快檢實驗室」認...
北農去年底建置化學快檢實驗室，12日更獲農委會藥毒所「殘留農藥質譜快檢實驗室」認可證書，食安把關再升級。圖／北農提供
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北農肩負大台北地區600萬民眾蔬果消費需求，食安把關是重中之重。圖／台北市場處提...
北農肩負大台北地區600萬民眾蔬果消費需求，食安把關是重中之重。圖／台北市場處提供
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