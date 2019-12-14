孫超、許王、莊武男 獲新北文化貢獻獎

2019新北文化貢獻獎今天在鶯歌陶瓷博物館頒獎，由田心窯陶藝家孫超、小西園布袋戲團長許王、傳統彩繪家莊武男及東南亞教育科學文化協會獲獎。市長侯友宜頒獎時表示，一個人一輩子能做好一件事，就很了不起。

新北文化貢獻獎今年邁入第3屆，只要對新北市文化保存、傳承、形塑或推廣有功，就可推薦加入評選，今年共有29人自薦或推薦，最後選出4名得獎者，獎座邀請雕刻大師朱銘操刀設計，更具珍藏價值。

開場由「真快樂掌中劇團」布袋戲團演出，根據得獎人特色製作戲偶；侯友宜致詞後，拿起三太子的布袋戲偶，即興演出，一一向得獎者們致謝，感謝他們不只是對文化的貢獻。

91歲的孫超擅長雕塑，從國立藝專畢業後到故宮任職，引發對陶藝的興趣，對釉料的配製與燒成特有有研究。孫超說，每個人都是獨一無二的個體，具有其他無法取代的特色，所以100個人燒窯會出現100件不同的作品，應注意細節，從自己的特色發揮。

許王今年已84歲，他在新莊戲館巷出生，從小耳濡目染，接手小西園布袋戲團擔任第2代團主，全力投入，演出時重視人偶合一。近年他在新莊國小成立「小小西園」布袋戲社團，還飛往荷蘭表演。他弟子黃明隆說，計王重視演出的精緻度，每個動作都用盡精氣神，可說是用生命在演布袋戲。

77歲的莊武男則是北台灣許多廟宇彩繪的原創者，北市保安宮、孔廟和新北三峽、新莊等多處寺廟彩繪都出自他的巧手，連歷史尃物館、中央研究院、中央圖書館和陽明山中山樓都有他的作品。他的弟子莊堅說，光畫寺廟的龍鳳至少就需要5、6年的扎實工夫，今年莊武男還受邀到印尼峇里島協助當地華僑彩繪宗祠梁柱。