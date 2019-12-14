台北溪頭大立菊聯展 大立菊千輪綻放遊客搶拍照

士林官邸菊展移師到風景秀麗的溪頭，今天起在溪頭自然教育園區展出，色彩繽紛的菊花，尤其是焦點的「大立菊」，成千朵大小相同排列整齊的菊花，展現「千輪綻放」的風姿，大立菊會隨節拍定時轉動能360度觀賞，極致花藝讓遊客讚嘆不已。

台大實驗林處長蔡明哲說，士林官邸菊展剛結束，為傳承、發揚台灣的花卉技藝，台大實驗林管理處與台北市政府工務局公園路燈工程管理處合作，接續舉辦「2019樂在菊中」台北溪頭大立菊聯展，從12月14日至明年年1月1日在溪頭自然教育園區的漢光草坪區展出。

今年菊展焦點為大立菊，大立菊是一種造型菊栽培方式，又被譽為「千輪綻放」，是由園藝技師細心栽培18個月以上，一棵大立菊可著花成千百朵、大小相同、排列整齊的花朵，是菊花栽培技藝的精髓，讓人驚艷不已，濃郁繽紛的耶誕氣氛圍繞。

台大實驗林規畫主題將透過不同的各式菊花及各色花草，以音樂和愛為主題，利用布景與轉盤、節拍器等裝置藝術，以靜態與動態方式搭配音樂元素的呈現，陳姓遊客說，大立菊會隨節拍定時轉動能360度觀賞，這樣的賞花體驗相當新奇。