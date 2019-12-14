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產官學辦總獎20萬全國精品金工賽 新北109學年開專班

2019-12-14 12:16聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團結合產官學，今合作辦理第三屆的「新北市全國精品金工競賽」，共吸引全台171位參賽者，競賽總獎金破20萬元。教育局表示，將在109學年度推出「珠寶金銀細工一條龍」特色專班，希望為該產業注入新血。

該競賽由東龍珠鑽石集團主辦，不僅提供獎金，也充實鶯歌國中及鶯歌工商的金工教室設備，更進一步與二校合辦「珠寶金工設計培力營」及「金工設計職業試探專班」，並有資深業師進入校園傳授，展現業界與學校共同育才的社會責任。

教育局長張明文表示，技職教育肩負培育人才、提振產業競爭力的重責大任，業界的支持是市府推動技職教育最佳的動力。

教育局技職科長蔡秉欣表示，一條龍專班初步規畫是4年制，從國中九年級到高三。現行國九的技藝學程沒有金工類別，以後可以做更深的職業試探，將集合全市有興趣學生在一班，到鶯歌工商上課。高職部分也選開在鶯歌工商，結合業者更深化合作，從原本非常態的課程，變成學分正式課程，入學篩選機制還在討論。

此次競賽分成「手繪／3D繪圖」及「精品工藝」2組，其中手繪/3D繪圖組，以各類寶石作為主要設計元素，共有112位參賽者；精品工藝組以925銀板材現場製作，包含取胚、整修、鍛敲、燒焊、鑲嵌、拋光等技術，大專組及高中職組共有59位參賽者。比賽前，選手還得先「安檢」接受金屬探測器檢查，以免夾帶金屬入場。

鶯歌工商參賽學生沈玫霓表示，從小就喜歡動手做東西，雖然在學習金工的過程中遇到不少困難，如焊接或石膏灌模失敗，但因為是自己喜歡的領域，總是能靜下心來找出原因並且解決，過程反而更有信心。

新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團結合產官學，今合作辦理第三屆的「新北市全國...
新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團結合產官學，今合作辦理第三屆的「新北市全國精品金工競賽」。圖／新北市教育局提供
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新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團結合產官學，今合作辦理第三屆的「新北市全國...
新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團結合產官學，今合作辦理第三屆的「新北市全國精品金工競賽」，比賽前，選手還得先「安檢」接受金屬探測器檢查，以免夾帶金屬入場。圖／新北市教育局提供
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新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團結合產官學，今合作辦理第三屆的「新北市全國...
新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團結合產官學，今合作辦理第三屆的「新北市全國精品金工競賽」。圖／新北市教育局提供
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