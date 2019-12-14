現實中也抓寶！北市東區寶可夢見面會 復刻童年遊樂場

寶可夢見面會21日下午在舞台區登場，由皮卡丘和3位新夥伴敲音猴、炎兔兒及淚眼蜥攜手亮相，與大小朋友互動。圖／北市商業處提供 分享 facebook

風靡全球的寶可夢近年結合手遊後，除小朋友喜愛外，也受許多大人歡迎，甚至成為全家大小共同聊天的話題，台北東區將在12月21、22日舉辦「童趣混東區」活動，21日下午舉行寶可夢見面會，寶可夢將近距離與大小朋友互動，現場還有眾多親子體驗活動，適合全家人一同參加享樂。

台北市商業處與台北市東區商圈發展協會12月21日下午2時至9時及22日下午3時至8時，以復刻童年回憶為主題，在大安路一段封街辦理「童趣混東區」，串聯東區特色店家推優惠活動。

寶可夢見面會21日下午在舞台區登場，由皮卡丘和3位新夥伴敲音猴、炎兔兒及淚眼蜥攜手亮相，與大小朋友互動，現實中也能用拍照有趣抓寶，另現場也有大型俏皮氣偶讓民眾合影，飛天小女警也會在瑠公公園與大家玩樂，親子體驗活動則有剪紙手作體驗、小小服務員等。

下周活動不僅有懷舊童玩區、剪紙樂園復刻童年回憶，北市交響樂團還將演出多首流行卡通樂曲，搭配上哥哥姐姐們的帶動唱，要讓小朋友嗨到最高點；「全台最美藝術市集」綠美丘也將在活動快閃設攤，文創手作、精緻餐點、針織布藝及香氛清潔等近百家優質店家集結。