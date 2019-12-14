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鼻頭角步道稜谷線爆紅 聽濤營區加持更添出遊樂趣

2019-12-14 08:56聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

「聽濤營區」東北角鼻頭角步道新景點，每周限定時段開放入內參觀。記者邱瑞杰／攝影
「聽濤營區」東北角鼻頭角步道新景點，每周限定時段開放入內參觀。記者邱瑞杰／攝影
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東北角風景區鼻頭角步道有蜿蜒串接小山丘的稜谷線步道，還能飽覽360度山海美景，本來就很熱門。上個月「聽濤營區」開放，鼻頭角名氣更盛，天氣好時吸引許多遊客攬勝，讓人感覺不虛此行。

東北角暨宜蘭國家海岸風景區官方網站，形容鼻頭角步道之旅是「挑戰東北角小長城，收藏海天一線絕美景觀」，會用「小長城」來形容，是因為後段稜谷線步道串連幾座小山丘，一路沿著稜線高低起伏，確實不同於在一般山林步道行走。

東北角新景點「聽濤營區」開放後，吸引更多遊客走訪鼻頭角步道。記者邱瑞杰／攝影
東北角新景點「聽濤營區」開放後，吸引更多遊客走訪鼻頭角步道。記者邱瑞杰／攝影
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要走訪鼻頭角步道，多數人都把車停放在台2線旁的停車場，但因停車格有限，假日時鼻頭漁港、鼻頭社區都可能車滿為患。沿著停車場指標出發，會先經過鼻頭國小，校園在平日下午4點到5點半、假日上午8點到下午5點半開放，穿越校園可以少走一段短陡坡。

鼻頭國小平日下午4點到5點半、假日上午8點到下午5點半開放，穿越校園可以少走一段...
鼻頭國小平日下午4點到5點半、假日上午8點到下午5點半開放，穿越校園可以少走一段短陡坡。記者邱瑞杰／攝影
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今年11月5日開放的聽濤營區，原是鼻頭角步道燈塔線、稜谷線交界處，原是已廢棄的陸戰隊崗哨營區，因坐擁無敵山海美景，且可聽到浪濤拍擊海岸，因此得名。聽濤營區目前「限時開放」，只有周一、周三的上午10點到下午3點可以參觀。

鼻頭角步道慢慢走，難度不高。沿途有多處觀景亭，遊客不妨都進去歇歇腳，除了看風景，步道旁的植物介紹也不要錯過。走到最高點有360度觀景台，視野極佳，當下最好把腦中的煩惱都暫時拋開，全心領略美景環繞的脫俗樂趣。

鼻頭角步道長城停車場

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