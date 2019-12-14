南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

南迴公路台東安朔到屏東草埔段全長約11公里，沿線都是高架道路，穿越山谷，雄奇壯闊還可遠眺太平洋，沿途美景處處。圖／公路總局提供 分享 facebook

南部地區民眾期待的南迴公路截彎取直（簡稱南迴新線或南迴改）工程全線通車，原訂20日由總統蔡英文主持通車典禮，疑因配合蔡英文行程順延，今天確定改到23日上午9點半，仍由蔡英文主持通車儀式。

今年7月間，行政院長蘇貞昌視察南迴改工程時，在工程人員確定沒問題後，蘇當場宣布南迴改全線12月20日通車，蘇揆下了軍令狀，工程人員近5個月積極趕工收尾，交通部也邀請蔡英文12月20日主持通車典禮，且安排蔡英文駕馭吉普車通過草埔隧道。

不過，府方日前通知公路總局通車日期可能改期，公路總局今天證實，昨天下午接到府方確定時間是23日上午9點半，國安局人員已會勘過典禮現場周邊環境與動線，著手規畫安全人力部署。

為何延期？公路總局人員表示，可能蔡總統最近太忙，要處理國政，又要自己拚連任，還要幫同黨立委參選人輔選，行程滿檔，無法在20日主持通車典禮。