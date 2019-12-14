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南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

2019-12-14 08:55聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

南迴公路台東安朔到屏東草埔段全長約11公里，沿線都是高架道路，穿越山谷，雄奇壯闊...
南迴公路台東安朔到屏東草埔段全長約11公里，沿線都是高架道路，穿越山谷，雄奇壯闊還可遠眺太平洋，沿途美景處處。圖／公路總局提供
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南部地區民眾期待的南迴公路截彎取直（簡稱南迴新線或南迴改）工程全線通車，原訂20日由總統蔡英文主持通車典禮，疑因配合蔡英文行程順延，今天確定改到23日上午9點半，仍由蔡英文主持通車儀式。

今年7月間，行政院長蘇貞昌視察南迴改工程時，在工程人員確定沒問題後，蘇當場宣布南迴改全線12月20日通車，蘇揆下了軍令狀，工程人員近5個月積極趕工收尾，交通部也邀請蔡英文12月20日主持通車典禮，且安排蔡英文駕馭吉普車通過草埔隧道。

不過，府方日前通知公路總局通車日期可能改期，公路總局今天證實，昨天下午接到府方確定時間是23日上午9點半，國安局人員已會勘過典禮現場周邊環境與動線，著手規畫安全人力部署。

為何延期？公路總局人員表示，可能蔡總統最近太忙，要處理國政，又要自己拚連任，還要幫同黨立委參選人輔選，行程滿檔，無法在20日主持通車典禮。

很多民眾都期待南迴新線通車，想體驗新路的寬直平坦，公路總局人員提醒通車典禮舉行期間，基於總統維安需求，南迴改約11公里道路南北兩端都實施管制，請想行駛南迴新線的民眾，23日當天上午10點半以後再走，才不會被警方交管人員阻擋。

南迴公路台東安朔到屏東草埔段全長約11公里，沿線都是高架道路，穿越山谷，雄奇壯闊...
南迴公路台東安朔到屏東草埔段全長約11公里，沿線都是高架道路，穿越山谷，雄奇壯闊還可遠眺太平洋，沿途美景處處。圖／公路總局提供
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南迴公路台東安朔到屏東草埔段全長約11公里，沿線都是高架道路，穿越山谷，雄奇壯闊...
南迴公路台東安朔到屏東草埔段全長約11公里，沿線都是高架道路，穿越山谷，雄奇壯闊還可遠眺太平洋，沿途美景處處。記者羅紹平／攝影
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等待23日上午9點半通車的南迴公路草埔隧道。記者羅紹平／攝影
等待23日上午9點半通車的南迴公路草埔隧道。記者羅紹平／攝影
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蔡英文國安局行政院

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