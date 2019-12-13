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新北109年總預算通過 綠批包裹表決、藍回讓市府做事

2019-12-13 21:15聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

民進黨團召開記者會，批評市府在最後關頭唆使國民黨團強渡關山、包裹表決，並說「新北...
民進黨團召開記者會，批評市府在最後關頭唆使國民黨團強渡關山、包裹表決，並說「新北市不是苗栗國」、「侯友宜不要變成韓國瑜2.0」。記者江婉儀／攝影
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新北市議會審查新北市政府2020年總預算案最後一天，藍綠在會議中沒有共識，由於出席總人數少於國民黨民進黨團宣布離席表達抗議，隨後也召開記者會，批評市府在最後關頭唆使國民黨團強渡關山、包裹表決，並說「新北市不是苗栗國」、「侯友宜不要變成韓國瑜2.0」，國民黨團在開完總預算案後回應，市府總預算取之於人民、用之於人民，要讓市府好好做事，讓市民過好日子。

新北市109年總預算歲入原編列1642億元，民進黨團退席抗議後，原本延後討論項目快速逐條完成二、三讀，最終僅刪735萬5千元；歲出原編列1787億元，僅刪減1276萬餘元，短差144.9億元，連同債務償還1067億元，還需融資調度1212億元，才能債務舉借償還持平。

民進黨團總召集人何博文表示，選擇退出議事審查是因為遺憾、難過，民進黨團為不辜負市民期望，針對市政問題實質討論，但國民黨卻包裹表決，針對這種粗暴的行為嚴正譴責。

何博文說，新北市這些年歲入歲出短缺狀況嚴重，明年總預算歲入1642億元、歲出1787億元，比108年預算增加百分之10以上，債務償還部分1067億元，還需要融資調度1212億元，才能夠持平債務，黨團刪減預算仍考量市政總體發展，非惡意刪減，為何市府不敢面對檢驗與審議，市府不但不接受，還強行通過預算案，他們不為侯友宜這種負債累累的總預算背書。

國民黨則在逐項審查完預算案後回應，國民黨團書記長周勝考表示，原本希望透過政黨協商讓預算在合理情況下過關，但是民進黨連日協商堅持不讓，大刀非砍預算不可，已經影響市政運作，因此透過民主表決程序讓預算案順利審查。民進黨指責國民黨團多數暴力，國民黨團無法接受。對於民進黨的退席抗議拒審預算則甚表遺憾，有虧人民付託，甚至指稱侯友宜是韓國瑜2.0，這樣的人身攻擊實在沒有必要。

周勝考表示，預算審查只是一時，並不希望淪為意氣之爭，但民進黨以議事技巧阻擾預算審查對市民無益，黨團希望109年市府總預算如期三讀後，市府好好做事拿出成績，才無愧於市民的託付。

侯友宜受訪時表示，新北正在建設高峰期中，也希望預算編列過程中，能夠把每分每毛花在市民身上，關於總預算，以108年度來說，新北市政府預算刪除33.04億元，高於全國各縣市刪除總和31.65億元，109年度編列預算，人均預算為4.46萬元，仍是六都唯一人均預算低於5萬元，未來還有很大努力空間。

國民黨團書記長周勝考表示，對於民進黨的退席抗議拒審預算則甚表遺憾，有虧人民付託，...
國民黨團書記長周勝考表示，對於民進黨的退席抗議拒審預算則甚表遺憾，有虧人民付託，甚至指稱新北市長侯友宜是韓國瑜2.0這樣的人身攻擊實在沒有必要。圖為預算案結束後侯友宜出現在議場，與國民黨團議員合照。記者江婉儀／攝影
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