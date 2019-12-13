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不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

質疑包裹表決、護航新北市府預算 民進黨團離席抗議

2019-12-13 19:41聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市議會審查新北市政府2020年總預算案最後一天，藍綠兩黨朝野協商破裂，在開會中一度槓上，民進黨團總召何博文帶領議員拿出板子抗議，認為國民黨包裹表決、護航新北市政府預算，民進黨團呼籲新北市民應該看清楚，只要國民黨席次過半，市政就會脫序動亂。

議長蔣根煌針對是否支持延長會議時間進行舉手表決，票數為36票，但民進黨團對此不滿，突然拿出寫著「預算包裹表決、黨國權威重現」、「國民黨護航侯友宜、只為拚選舉」的看板抗議，高喊「強度關山」「背離民意」、「侯友宜是韓國瑜2.0」，國民黨喊「議長加油」、反擊民進黨「只會做戲不會治國」、「看板都做好了，還說不知道?」。

蔣根煌見狀則宣布議會休息，休息時間過後表示，剛剛的表決是針對延長時間，現在才開始針對農業局刪除動議等預算案開始表決，何博文表示，國民黨堅持要表決，但他認為應該要按照程序走，要表決也要遵照議事規則，提案延後是因為尊重議長主持會議有一定的公正程度，但不代表議員沒有意見。

但由於民進黨團人數僅26位，扣除在獄的高敏惠及陳科名無法出席，人數僅24人，不敵國民黨團，民進黨議員最後全數離席，只剩下國民黨議員及無黨籍議員留在議場繼續審查預算案。

民進黨議員最後全數離席，只剩下國民黨議員及無黨籍議員留在議場繼續審查預算案。記者...
民進黨議員最後全數離席，只剩下國民黨議員及無黨籍議員留在議場繼續審查預算案。記者江婉儀／攝影
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民進黨團總召何博文帶領議員拿出板子抗議，認為國民黨包裹表決、護航新北市政府預算。...
民進黨團總召何博文帶領議員拿出板子抗議，認為國民黨包裹表決、護航新北市政府預算。記者江婉儀／攝影
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