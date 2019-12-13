老舊高地供水重大突破 政院核定解決方案政府負擔八成
台灣自來水公司向行政院呈報「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，昨天行政院已經核定，自來水公司表示，這是一個重要的里程碑，現有老舊高地社區的加壓管路，在社區所有權人達成共識後，即可申請由自來水公司代管維護加壓管路，工程費用由政府負擔80%、民眾負擔20%，民眾負擔的費用則在水費單裡收取，最高可攤提到20年。
蔡適應今天召開記者會，邀台灣自來水公司副總經理李嘉榮、第一區管理處副處長李基城說明，老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫。
李嘉榮表示，台灣自來水公司向行政院呈報「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-113）」，昨天行政院已經核定，這是一個重要的里程碑，現有老舊高地社區的加壓管路，在社區所有權人達成共識後，即可申請由自來水公司代管維護加壓管路，工程費用由政府負擔80%、民眾負擔20%，民眾負擔的費用則在水費單裡收取，最高可攤提到20年，改善後設備維護由自來水公司負責。
蔡適應說，這是他4年前參選立委的政見，也是基隆20年來一直無法解決的案子，在經過3年努力，總算提出解決政策，一解高地社區住戶的長年困擾。
蔡適應指出，這是最佳的解答，高地供水工程費用從依管線長度不同，費用從百萬到千萬都有可能，對住戶來說是龐大的費用負擔，他要感謝吳澤成政委、沈榮津部長與蘇貞昌院長，能夠站在人民利益的基礎上，將原先規畫的七三分配再改為八二分配，費用均攤20年的話，用水戶每月的負擔可有效減輕。
蔡適應說，現行法規已強制由自來水公司接管，維護管理事權統一，行政院核定的方案是一個四年期的方案，目前基隆有好幾個社區都符合資格，未來他將統整幾各社區，請水公司辦理說明會，使住戶了解相關政策，加速意見整合，解決20年無解的老問題。
自來水公司李副總經理嘉榮表示，水公司將與各縣市政府組成專案處理小組及設置單一窗口，有供水設備需改善之高地社區管理委員會及民眾可向台水各區處聯繫，或撥打1910免付費電話留下連絡方式，即有專人協助處理申請。
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