老舊高地供水重大突破，政院核定解決方案政府負擔八成。圖／立委蔡適應服務處提供 分享 facebook 台灣自來水公司向行政院呈報「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，昨天行政院已經核定，自來水公司表示，這是一個重要的里程碑，現有老舊高地社區的加壓管路，在社區所有權人達成共識後，即可申請由自來水公司代管維護加壓管路，工程費用由政府負擔80%、民眾負擔20%，民眾負擔的費用則在水費單裡收取，最高可攤提到20年。

蔡適應今天召開記者會，邀台灣自來水公司副總經理李嘉榮、第一區管理處副處長李基城說明，老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫。

李嘉榮表示，台灣自來水公司向行政院呈報「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-113）」，昨天行政院已經核定，這是一個重要的里程碑，現有老舊高地社區的加壓管路，在社區所有權人達成共識後，即可申請由自來水公司代管維護加壓管路，工程費用由政府負擔80%、民眾負擔20%，民眾負擔的費用則在水費單裡收取，最高可攤提到20年，改善後設備維護由自來水公司負責。

蔡適應說，這是他4年前參選立委的政見，也是基隆20年來一直無法解決的案子，在經過3年努力，總算提出解決政策，一解高地社區住戶的長年困擾。

蔡適應指出，這是最佳的解答，高地供水工程費用從依管線長度不同，費用從百萬到千萬都有可能，對住戶來說是龐大的費用負擔，他要感謝吳澤成政委、沈榮津部長與蘇貞昌院長，能夠站在人民利益的基礎上，將原先規畫的七三分配再改為八二分配，費用均攤20年的話，用水戶每月的負擔可有效減輕。

蔡適應說，現行法規已強制由自來水公司接管，維護管理事權統一，行政院核定的方案是一個四年期的方案，目前基隆有好幾個社區都符合資格，未來他將統整幾各社區，請水公司辦理說明會，使住戶了解相關政策，加速意見整合，解決20年無解的老問題。