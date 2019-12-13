新北總預算案審查最後一天 藍綠僵持恐首次表決

新北市政府審查新北市政府預算案，但會議中三黨團未達到共識，協商破裂，今（13）日為表定最後一天，藍、綠甲級動員，開會中為了要逐條討論後表決，還是停止討論後表決爭論不休，目前仍未有結果。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市議會審查新北市政府109年預算案，昨天前連日進行黨團協商，針對預算統刪金額未達到共識，協商破裂，今天最後一天議程，恐上演新北議會史上首次表決，藍、綠甲級動員，開議後民進黨團堅持針對延後討論的總預算科目，逐條討論後表決，但國民黨團認為應該停止討論直接表決，雙方僵持不下。

國民黨團書記長周勝考表示，今天審查編列預算最後一天，認為議會同仁應該要給市府表現、給新北市長侯友宜做事的機會，一起協商刪減預算的部分。周勝考認為，所有延後的動議刪除單都已經討論過，認為要再討論是多此一舉，要求停止發言進入表決。

民進黨團總召何博文說，在野黨團是認真監督、理性問政，為市民樽節開支，過程中歲入歲出都在合理範圍，希望不要債留子孫，國民黨團說希望不要刪減預算是為了顧及侯友宜顏面，難道選前說要看緊人民荷包說假的？何博文指出，之前延後是為了尊重議長議事順利，很多刪除動議單都沒有討論，如果不討論就表決，就是強度關山，要求把議事規則講清楚再表決。

新北市副市長謝政達強調，市府編列預算都是覈實編列，絕對沒有浮編情形。在歲出部分增加150.39億元，主要來自三個方面，在中央補助款增加65.24億元，包括教育部少子化對策計畫、學前幼兒就讀補助相關經費，還有22.53億元是軌道建設，16.5億元適用於社會福利。

此外，用地基金增加45.1億元，除購買土地外，還用在道路建設上，包含淡水北側道路、淡江大橋、國道一號五股交流道、安坑一號道路、汐止吉林街及社后橋工程等。

謝政達說，108年度新北市政府預算刪除33.04億元，高於全國各縣市刪除總和31.65億元，對新北市民人均預算非常不公平。而109年度編列預算，人均預算為4.46萬元，六都唯一人均預算低於5萬元。謝副市長希望市議會支持，一起打造安居樂業的新北市。