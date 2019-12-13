新北汙水機管戶突破100萬戶 4年後再增加25萬戶

新北市水利局今舉辦「汙水建設，百萬接管」大小天使藝起來記者會，宣布新北市汙水接管戶數突破100萬戶，也在今天的活動中也邀請身心障礙孩童一起彩繪防火巷，水利局表示，預計4年後將增加汙水接管數戶25萬，每年將投入1千萬元，新增80至100條彩繪防火巷。

水利局表示，過去汙水下水道工程最大障礙就是違建，住宅防火巷常被加蓋鐵皮或廚房外推等違建占據，不僅髒亂，還衍生蟑螂、老鼠、病媒蚊等衛生問題，新北市現推動汙水下水道建設，將民眾排出的汙水源頭根除，導入水資源回收中心處理後放流，有效改善河川水體水質，如今淡水河水質已經有明顯改善。

水利局指出，推動的過程總有「躲不掉的抱怨」，市府持續不斷溝通，民眾也慢慢意識到工程的重要性，轉而願意主動積極來配合拆除違建，並期待市府趕緊進場施工，給民眾乾淨整潔的後巷，現在變成「趕不及的期待」，根據內政部營建署網站統計，新北市連續10年直轄市汙水下水道接管戶數為「六都之冠」，並在今年12月接管戶數「突破100萬戶」。

建設過程中，水利局利用完工後的後巷，彩繪點妝防火巷牆面，增加市民休憩空間，並有效防止「二次違建」的發生，至今已完成400條後巷彩繪，彩繪面積達2萬9千平方公尺，長度約1萬3千公尺，作為市民休憩、通勤、通學及日常生活往來的便道。

汙水下水道計畫科長陳冠華表示，未來會針對新北沿海地區如瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、三芝、金山等地區規畫汙水下水道計畫；也將在新店、樹林、新莊等地規畫分流汙水廠，緩解八里汙水廠壓力，內容仍在規畫中；另外也會持續配合中央，立法規定隨水徵收汙水處理費，相關規定經議會通過後就會公告。