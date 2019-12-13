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全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

紅樹林木棧步道今年初因河口潮汐沖刷，嚴重損毀與歪斜，羅東林區管理處整修後，今天宣...
紅樹林木棧步道今年初因河口潮汐沖刷，嚴重損毀與歪斜，羅東林區管理處整修後，今天宣布，明天（12月14日）重新開放，民眾又可以到紅樹林，觀賞掛滿胎生苗的水筆仔，與濕地上的生物一起歡度耶誕節。圖／林務局羅東林區管理處提供
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林務局羅東林區管理處轄管全台最大的水筆仔森林，搭坐捷運後，沿紅樹林木棧步道，即可到達這座「淡水河紅樹林自然保留區」。

不過，紅樹林木棧步道今年初因河口潮汐沖刷，嚴重損毀與歪斜，羅東林區管理處整修後，今天宣布，明天（12月14日）重新開放，民眾又可以到紅樹林，觀賞掛滿胎生苗的水筆仔，與濕地上的生物一起歡度耶誕節。

羅東林區管理處指出，這座保存全台面積最大的水筆仔純林生態系，每年的秋冬時節，樹上便掛滿了日益成熟的筆狀胎生苗，彷彿是裝飾滿滿的聖誕樹森林，沿木棧道，可以讓民眾安全、悠閒且不干擾地觀察紅樹林四季風情。

羅東林區管理處指出，為慶祝聖誕節及木棧道重新開放，目前駐館經營單位荒野保護協會特別企畫12月22日（星期日）舉辦「聖誕樹由你畫」，活動免費，名額有限，有意者可報名參加，洽「紅樹林生態教育館」（02）2808-2995吳小姐。

羅東林區管理處並指出，考量紅樹林生態教育館自86年開館迄今已邁入第21個年頭，館內的教育宣導短片因說明內容、畫面解析度或有不足，因此林務局羅東林區管理處特別委託製作一套全新的宣導短片，預計明年初將正式上線，並於生態教育館中播映。

另外，羅東林區管理處推出一段30秒搶先看預告短片，讓大家先睹為快。

紅樹林生態教育館開放時間為周三到周日上午9點到下午5點。

林務局羅東林區管理處轄管全臺最大的水筆仔森林，搭坐捷運後，沿紅樹林木棧步道，即可...
林務局羅東林區管理處轄管全臺最大的水筆仔森林，搭坐捷運後，沿紅樹林木棧步道，即可到達這座「淡水河紅樹林自然保留區」。圖／林務局羅東林區管理處提供
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紅樹林淡水河

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