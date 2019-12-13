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士林橋頭驚見棄置豬屍 動保處：未發現非洲豬瘟病變

2019-12-13 13:47聯合報 記者郭頤／台北即時報導

為防範非洲豬瘟入侵台灣，全國各級政府一刻都不敢懈怠，台北市政府昨傍晚接獲通報，士林橋頭附近發現1具麝香豬屍體，動保處立即啟動防疫措施，初步檢視豬隻外觀未見非洲豬瘟典型病變，將豬隻屍體妥善封包及剖檢採樣後，已將檢體送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，同時釐清豬屍是否屬人為棄置情形。

動保處說明，昨接獲通報發現士林橋下附近巷道有棄置豬屍後，環保局及警察局立即至現場協助管制及清潔消毒作業，而防疫人員抵達現場，便拉起封鎖線管制人員進出，初步檢視豬隻外觀未見非洲豬瘟典型病變，但仍以最高防疫規格進行防漏包裝及運送，發現豬屍的地點沿路及進出車輛全面消毒。

動保處表示，經豬屍解剖採樣，尚未發現非洲豬瘟感染的典型病變，家衛所的檢驗結果也預計在近日出爐，另由於該麝香豬屍被包在布袋中，疑似遭人為棄置，動保處後續將向警察局調閱周遭監視器畫面，追查可能的行為人。

動保處呼籲，市民切勿隨意丟棄飼養的寵物豬屍體，如發現有遭棄置的豬隻屍體，請務必撥打1999市民當家專線，動保處將迅速派人前往處理。

另外，為避免影響民眾生活及產業發展，立法院12月3日三讀通過動物傳染病防治條例修正案，增訂任何人不得故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息之規定，違者將處以罰鍰5萬至100萬罰鍰，得按次處罰，請民眾切勿散播任何動物傳染病的不實資訊。

動保處防疫人員在現場小心包裝及運送豬屍。圖／北市動保處提供
動保處防疫人員在現場小心包裝及運送豬屍。圖／北市動保處提供
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環保局人員在現場進行消毒。圖／北市動保處提供
環保局人員在現場進行消毒。圖／北市動保處提供
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