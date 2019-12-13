耶誕巨星演唱會今、明兩天盛大登場 板橋警站崗執勤

「2019新北歡樂耶誕城」重頭戲「巨星耶誕演唱會」明、後兩天眾星雲集盛大登場，有鑑於去年湧進20萬人朝聖追星，板橋警分局結合義交等，投入安全維護工作，更提醒：為疏導人潮車潮，新站路至縣民大道於活動期間，機動性進行交通管制，請民眾改停其他停車場；呼籲民眾多利用大眾運輸工具，可搭乘捷運板南線至板橋站下車，由3號站前廣場出口，或由新北市政府出口步行經地下連通道，聽從現場人員指示前往會場。

板橋警分局長林富助面對即將到來的演唱會，對基層員警將長時間肩負第一線交通疏導及巡邏工作，為避免過度疲憊勞累，參考民間外送員作法，特別用心成立Food Police「板鴿補給車」，提供點心、飲料「到崗服務」，讓基層員警補充體力。

耶誕活動期間，眼尖民眾可能會看到板橋警分局內勤員警騎著機車充當外送員、後面載著印有「板鴿補給站」外送袋，裡面裝滿點心及飲料，沿著文化路、新站路、縣民大道、新府路等路段，逐一發送至每位執勤崗位員警手上，溫暖路口執勤波麗士員警的心。