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耶誕巨星演唱會今、明兩天盛大登場 板橋警站崗執勤

2019-12-13 11:54聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

「2019新北歡樂耶誕城」重頭戲「巨星耶誕演唱會」明、後兩天眾星雲集盛大登場，有鑑於去年湧進20萬人朝聖追星，板橋警分局結合義交等，投入安全維護工作，更提醒：為疏導人潮車潮，新站路至縣民大道於活動期間，機動性進行交通管制，請民眾改停其他停車場；呼籲民眾多利用大眾運輸工具，可搭乘捷運板南線至板橋站下車，由3號站前廣場出口，或由新北市政府出口步行經地下連通道，聽從現場人員指示前往會場。

板橋警分局長林富助面對即將到來的演唱會，對基層員警將長時間肩負第一線交通疏導及巡邏工作，為避免過度疲憊勞累，參考民間外送員作法，特別用心成立Food Police「板鴿補給車」，提供點心、飲料「到崗服務」，讓基層員警補充體力。

耶誕活動期間，眼尖民眾可能會看到板橋警分局內勤員警騎著機車充當外送員、後面載著印有「板鴿補給站」外送袋，裡面裝滿點心及飲料，沿著文化路、新站路、縣民大道、新府路等路段，逐一發送至每位執勤崗位員警手上，溫暖路口執勤波麗士員警的心。

負責外送板橋警分局行政組員警很用心的蒐羅採購板橋地區知名小吃及員警喜愛點心，有碗粿、肉粽、蚵仔麵線、雞排、披薩、麥當勞漢堡、珍珠奶茶等，將熱呼呼的美食飲料送到每位辛勞執勤員警手中，將讓基層員警感受到滿滿的關懷與歡樂溫韾的耶誕氣氛。

新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會」明、後兩天眾星雲集盛大登場，板橋警分局成立...
新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會」明、後兩天眾星雲集盛大登場，板橋警分局成立Food Police「板鴿補給車」，化身外送員提供點心、飲料「到崗服務」，讓基層員警補充體力。圖／警方提供
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新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會」明、後兩天眾星雲集盛大登場，板橋警分局成立...
新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會」明、後兩天眾星雲集盛大登場，板橋警分局成立Food Police「板鴿補給車」，化身外送員提供點心、飲料「到崗服務」，讓基層員警補充體力。圖／警方提供
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新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會」明、後兩天眾星雲集盛大登場，板橋警分局成立Food Police「板鴿補給車」，化身外送員提供點心、飲料「到崗服務」，讓基層員警補充體力。圖／警方提供
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