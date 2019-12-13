新北市首條公車專用道設在板橋文化路 一般車開進要罰

因應捷運環狀線通車後民眾轉乘需求、紓解板橋公車站龐大流量，新北市交通局在板橋火車站後門的文化路闢建的新北市第一條公車專用道（外側兩線）將在12月17日啟用。若一般車輛行進公車專用道，可處違者600至1800元罰鍰。

交通局長鍾鳴時指出，板橋區文化路於新板特區交界處，公車由文化或民權路，要轉接新站路，以便繞進板橋公車站，但因都市計畫規畫道路寬度不同，使得車輛因寬至窄的路型變化，造成汽機車與公車行車動線交錯。

鍾鳴時表示，鄰近板橋火車站和板橋公車站，公車路線多達50條以上，尖峰一小時高達151班次，公車停靠或轉彎進出公車站時影響機車、行人安全。

鍾鳴時說，捷運環狀線將於年底通車，因應轉乘需求，公車可能增加班次，交通局利用文化路往台北市方向、民權路至新站路段餘裕空間，以分隔島和車道調整規華「外側2線」的公車專用道，內側3線為一般車道，並將透過號誌管制，將公車與其他汽、機車分流，以提升行車秩序和安全。

交通局綜合規畫科長陳建成表示，板橋文化路公車專用道將在12月17日啟用，是新北市首條公車專用道。提醒用路人行經該路段時，遵循車道標誌、標線號誌，避免誤闖公車專用道及小心駕駛。

交通局表示，若非公車車輛行駛進公車專用道，違反道路交通管理處罰條例修正第七條之二「未依規定行駛車道」，可處違者600元至1800元罰鍰。