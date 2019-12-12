塭仔圳開發案 侯友宜：明年推動

新北市長侯友宜表示會以事務官精神推動市政，讓新北成為大台北中心。記者江婉儀／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜昨天表示，五股垃圾山將在中央協助下加蓋五股疏洪左側堤防，延宕多年的泰山塭仔圳開發案也將在明年推動，要地政局「手腳準備好來拚」，用事務官的精神推動市政，未來讓新北成為大台北地區中心。

侯友宜昨天出席108年績優地政單位暨人員表揚大會，宣示將全力解決垃圾山問題，才能推動五股都市計畫，但需要北市也配合加高社子島堤防。

大台北都會區中心點落在新北市，新北市資源豐富、有山有海，隨著軌道建設完工，2030年新北三環三線、三環六線完成，串聯各地，市民轉車不必繞進北市，未來將以新北為中心。

他說，上任來大力推行都更，五股都市計畫延宕多年，始終受限洪水平原線管制線無法發展，想解禁必須加高堤防、整治觀音坑溪、清除三重及蘆洲高灘地垃圾山，大台北防洪計畫囊括雙北淡水河岸，還需要台北市配合加高社子島堤防。

目前新北市移送法辦占有公有地、造成嚴重汙染的業者，讓當地工廠合法納管，也重視治安、公安與環境衛生安全，今年10月底行政院同意補助11億2千萬經費，加蓋五股疏洪左側堤防，對河道中固化的水底垃圾水理分析評估。

他向北市喊話「另一頭台北社子島堤防一樣要蓋，每次都說這邊（五股）不解決，那現在要解決了，社子島堤防蓋不蓋」？

侯友宜另表示，泰山塭仔圳都市計畫延宕多年，市府大力推動、他也去內政部拜託，明年終於啟動，地政局要開始拚，他做事務官出身，推動計畫可能觸及許多人既得利益，但他不會接受任何人的威脅跟理由，也不懼選票壓力，一切都以市政工作為重。