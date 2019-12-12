影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

新北市文化局今天晚上在國定古蹟林本源園邸舉行「穿梭浪漫，點亮林園」開幕式，新北市長侯友宜偕同設計師及多位展演藝術家，帶領現場民眾熱鬧倒數，啟動浪漫夜燈「蝶舞光綴」光雕秀，並與數位蝴蝶互動，絢爛繽紛燈光照亮「來青閣」，典雅建築與科技光影互相結合，光雕秀也吸引許多民眾入園觀賞。

開幕式活動邀集不同領域的頂尖藝術家及表演團體，陣容堅強，臺上藝術家一字排開，包括舞蹈家與音樂家，表演項目涵蓋了崑曲，二胡，西塔琴，舞蹈，古琴，南管，偶戲，聲樂等，內容融合中西、穿越古今，展現跨界藝術的古城氛圍。

林本源園邸從今天起到明年2月15日止，每逢周五、周六及特定假日如耶誕節（12月24日至28日）、春節假期（明年1月26日至2月1日）、西洋情人節（明年2月14、15日）開放夜間遊園，到晚上9點關園，晚上7點到8點30分，每15分鐘就可以看一場「蝶舞光綴」光雕秀，點燈期間也有舉辦一連串活動，包括藝文展覽、「月光講堂」夜拍團及「光鳥聚福」科技裝置體驗等多項精彩可期的活動，讓民眾一同玩到春節。