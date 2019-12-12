影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節
新北市文化局今天晚上在國定古蹟林本源園邸舉行「穿梭浪漫，點亮林園」開幕式，新北市長侯友宜偕同設計師及多位展演藝術家，帶領現場民眾熱鬧倒數，啟動浪漫夜燈「蝶舞光綴」光雕秀，並與數位蝴蝶互動，絢爛繽紛燈光照亮「來青閣」，典雅建築與科技光影互相結合，光雕秀也吸引許多民眾入園觀賞。
開幕式活動邀集不同領域的頂尖藝術家及表演團體，陣容堅強，臺上藝術家一字排開，包括舞蹈家與音樂家，表演項目涵蓋了崑曲，二胡，西塔琴，舞蹈，古琴，南管，偶戲，聲樂等，內容融合中西、穿越古今，展現跨界藝術的古城氛圍。
林本源園邸從今天起到明年2月15日止，每逢周五、周六及特定假日如耶誕節（12月24日至28日）、春節假期（明年1月26日至2月1日）、西洋情人節（明年2月14、15日）開放夜間遊園，到晚上9點關園，晚上7點到8點30分，每15分鐘就可以看一場「蝶舞光綴」光雕秀，點燈期間也有舉辦一連串活動，包括藝文展覽、「月光講堂」夜拍團及「光鳥聚福」科技裝置體驗等多項精彩可期的活動，讓民眾一同玩到春節。
侯友宜表示，林家花園是板橋古城發展的核心，也是全臺灣非常有名、歷史淵源悠久且美麗的花園，藉由夜間光雕秀，把林家花園變成一個非常棒的觀光景點，今天晚上特別用「穿梭浪漫」點亮林家為主題，以光雕投影的方式，讓林家花園變成中西合併的景點，林家花園在夜晚散發的浪漫氛圍跟白天是完全不一樣的景緻，透過光雕秀，不論白天或夜晚都耀眼，歡迎大家在走完歡樂耶誕城，再走來府中商圈來看看不一樣的林家花園。
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