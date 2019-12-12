親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

賴品妤追平對手民調？他批賴是「汐止卡神楊蕙如」

2019-12-12 20:55聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

台北議員李明賢今陪同國民黨立委李永萍，到汐止中正市場掃街拜票，李明賢表示，民進黨賴品妤表示自己民調追平李永萍，「我感覺這又是網軍在操作」，痛批賴品妤是「汐止卡神楊蕙如」，呼籲民進黨不要操作假民調。

對於李明賢批評操作假民調，賴品妤反駁，公布民調是為了對支持者負責，讓大家知道目前她選況如何，此外，這份由民進黨中央所做的民調，不論是抽樣方式、日期還是樣本數等內容，都有公布。

李明賢表示，今天會陪同李永萍掃街，是因近日在網路上看到賴品妤公布一份民調表示，自己從最初民調落後李永萍30％，到如今已追平差距不到3％。

「我就覺得很奇怪，民進黨不是不公布、不操作民調嗎？」李明賢說，最近在各大網路社群上都能看到民進黨在操作民調，「我感覺這又是網軍在操作耶！」

李說，賴品妤父親過去就是新潮流的重要金主，而新潮流操作網路很厲害，如今「卡神」楊蕙如網軍案被他一路追查，如今已被起訴。

李明賢表示，網軍是大家痛恨的，但民進黨公布假民調行為不就是在汐止操作網軍？賴品妤操作假民調是否就「卡神」一樣？李接著說，「我可以稱呼你為汐止的卡神、汐止的楊蕙如嗎？」

李痛批，為了選舉可以這樣操作假民調嗎？若賴品妤甄要提出建設或相關政見，就要提出明確的交通建設，而不是在選舉倒數30天時操作假民調。

李明賢說， 若賴品妤真利用網軍操作假民調、假消息，那就是標準的汐止楊蕙如，「那不是人人都會唾棄嗎？」

李表示，應該要讓汐止人民知道，到底要支持一個「網黑」，操作網軍的「汐止卡神」、「汐止楊蕙如」，還是支持實在，為汐止交通、文創努力的參選人。

「這些批評真的非常幼稚！」賴品妤表示，這些民調都是真的，但李永萍不願意面對，所以藍營稱她在操作民調、帶風向，「李永萍這樣的行為不就跟她的偶像韓國瑜一樣！」

賴昨天在周玉蔻政論節目「辣新聞152」中表示，民進黨根據全體民調及加入投票意願2個加權指數所做出來的民調顯示，在10月29日時，李永萍全體民調為38.3％、賴品妤19.2％，加入投票意願後，李為42.5％、賴為20.9％。

12月1日民調顯示，李全體民調為32.8％、賴27.7％，加入投票意願後，李為34.6％、賴為33.2％。因此得到差距5.1％及加入投票意願後差距為1.4％。但選舉期間還是須謹慎、謙卑，所以採了中間值誤差範圍內的3％。

賴指出，自稱韓粉的李永萍跟韓國瑜一樣，只要有任何不利自己的民調都說是假的，企圖混淆選民對民調的信心，「李永萍這樣的行為難道不也是選舉語言的操作？」試圖讓選民搞不清楚選舉情況。

賴說，不管李明賢或是李永萍如何否認這些民調，甚至說是假民調，「幼稚的攻擊都是沒有用的」，藍營就要好好的面對民調，李永萍現在不面對民調，難道以後會尊重民意嗎？若她真的選上成為立委，到時選民反彈她也會說這些都是假的，關起門來看不到聽不到就好。

台北議員李明賢（左二）痛批民進黨立委參選人賴品妤操作假民調，還稱賴為「汐止楊蕙如...
台北議員李明賢（左二）痛批民進黨立委參選人賴品妤操作假民調，還稱賴為「汐止楊蕙如」。記者胡瑞玲／攝影
分享

民調李永萍賴品妤2020選舉2020選舉新北市立委

延伸閱讀

曾給楊蕙如1860萬補助 北市體育局：目前雙...

國民黨發動「全民尋找楊蕙如」 知情人士：楊沒...

影／談「卡神」楊蕙如 韓國瑜：當選將保護所有...

賴品妤拋基隆輕軌樟樹站 李永萍：提出務實政見...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

天冷關懷獨老 金山送發熱衣籲小心用暖爐

2019-12-12 19:47

新北小漾MAKER號回家鄉 金山國小體驗手作樂趣

2019-12-12 19:46

推廣草編技藝 平溪紫東社區前進校園

2019-12-12 19:45

遇雨流泥水 汐止運動場人行道要改善

2019-12-12 19:45

淡水調解會視訊連線法院 諮詢免舟車勞頓

2019-12-12 19:45

大龍市場明開幕 打卡上傳送限量文青風帆布購物袋

2019-12-12 17:05

紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

2019-12-12 16:42

銀髮族飲食也能很時尚 青銀合作烹調新北在地食材

2019-12-12 16:19

納「地方創生」概念 公私合作詮釋樹林古圳新面貌

2019-12-12 14:36

108年北市績優公廁 故宮、松機、龍山寺獲標竿獎

2019-12-12 14:22

新北「醫動養」願景工程 要讓400萬人吃得健康美味

2019-12-12 14:18

侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

2019-12-12 13:45

汙水管線順暢水流不惡臭 全靠這台神奇廂型車

2019-12-12 13:33

蕭秉治、慢慢說樂團接連開唱 心中山線形公園活動連發

2019-12-12 13:29

用口語化、YouTube影片講解 新北市今表揚績優地政人員

2019-12-12 12:49

春節將至 北市警預先進行防搶演練

2019-12-12 12:46

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22

北市再生家具贈弱勢 申請延長為1年

2019-12-12 00:02

皮影戲、畢業創作 新北2國小獲藝術教育貢獻獎

2019-12-11 23:43

新北玩遊艇 串起基宜近海航線

2019-12-11 23:36

新北「嗨漁港」 規畫海洋遊樂動線

2019-12-11 23:32

北大特區揪臭味 將設移動監測

2019-12-11 23:27

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

「1280元月票」分擔比例 北市：會和新北討論

2019-12-11 23:01

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

坪林「星級」製茶廠多 衛生安全有保障

2019-12-11 19:35

補植櫻花179棵 三芝準備迎明年櫻花季

2019-12-11 19:35

樹根隆起人行道破 汐止民眾跌倒盼改善

2019-12-11 19:35

汐止大同路巷弄窄爭道 人行道延伸保安全

2019-12-11 19:35

瑞芳濂洞里搭車難 新北市議員會勘增站點

2019-12-11 19:35

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

北大特區飄異味 環保署2天內桃子腳國小裝移動監測站

2019-12-11 18:24

用人氣為江永昌衝票？賴清德：江永昌表現受地方肯定

2019-12-11 18:20

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20
看更多

熱門文章

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

千棵落羽松紅了！盧秀燕臉書推薦「祕境市區就有」

2019-12-12 14:37

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06

金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購

2019-12-12 13:22

侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

2019-12-12 13:45

竹市街道犬貓遺體 將人道處理

2019-12-12 00:40

北市再生家具贈弱勢 申請延長為1年

2019-12-12 00:02

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

高鐵南延+快速公路 交部砸千億建設屏東

2019-12-11 23:20

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

2019-12-12 16:42

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

豬糞尿變黃金 彰化第一個沼氣發電養豬場售電啟動

2019-12-12 12:58

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

新北「嗨漁港」 規畫海洋遊樂動線

2019-12-11 23:32

相隔39分鐘宜蘭又來震 消防局：無災情傳出

2019-12-11 22:39

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

台中大坑、新田等8條步道 整修完工

2019-12-11 23:16

嘉義民雄陸橋通車 拆看板兩套標準？

2019-12-11 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top