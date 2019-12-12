賴品妤追平對手民調？他批賴是「汐止卡神楊蕙如」

台北議員李明賢今陪同國民黨立委李永萍，到汐止中正市場掃街拜票，李明賢表示，民進黨賴品妤表示自己民調追平李永萍，「我感覺這又是網軍在操作」，痛批賴品妤是「汐止卡神楊蕙如」，呼籲民進黨不要操作假民調。

對於李明賢批評操作假民調，賴品妤反駁，公布民調是為了對支持者負責，讓大家知道目前她選況如何，此外，這份由民進黨中央所做的民調，不論是抽樣方式、日期還是樣本數等內容，都有公布。

李明賢表示，今天會陪同李永萍掃街，是因近日在網路上看到賴品妤公布一份民調表示，自己從最初民調落後李永萍30％，到如今已追平差距不到3％。

「我就覺得很奇怪，民進黨不是不公布、不操作民調嗎？」李明賢說，最近在各大網路社群上都能看到民進黨在操作民調，「我感覺這又是網軍在操作耶！」

李說，賴品妤父親過去就是新潮流的重要金主，而新潮流操作網路很厲害，如今「卡神」楊蕙如網軍案被他一路追查，如今已被起訴。

李明賢表示，網軍是大家痛恨的，但民進黨公布假民調行為不就是在汐止操作網軍？賴品妤操作假民調是否就「卡神」一樣？李接著說，「我可以稱呼你為汐止的卡神、汐止的楊蕙如嗎？」

李痛批，為了選舉可以這樣操作假民調嗎？若賴品妤甄要提出建設或相關政見，就要提出明確的交通建設，而不是在選舉倒數30天時操作假民調。

李明賢說， 若賴品妤真利用網軍操作假民調、假消息，那就是標準的汐止楊蕙如，「那不是人人都會唾棄嗎？」

李表示，應該要讓汐止人民知道，到底要支持一個「網黑」，操作網軍的「汐止卡神」、「汐止楊蕙如」，還是支持實在，為汐止交通、文創努力的參選人。

「這些批評真的非常幼稚！」賴品妤表示，這些民調都是真的，但李永萍不願意面對，所以藍營稱她在操作民調、帶風向，「李永萍這樣的行為不就跟她的偶像韓國瑜一樣！」

賴昨天在周玉蔻政論節目「辣新聞152」中表示，民進黨根據全體民調及加入投票意願2個加權指數所做出來的民調顯示，在10月29日時，李永萍全體民調為38.3％、賴品妤19.2％，加入投票意願後，李為42.5％、賴為20.9％。

12月1日民調顯示，李全體民調為32.8％、賴27.7％，加入投票意願後，李為34.6％、賴為33.2％。因此得到差距5.1％及加入投票意願後差距為1.4％。但選舉期間還是須謹慎、謙卑，所以採了中間值誤差範圍內的3％。

賴指出，自稱韓粉的李永萍跟韓國瑜一樣，只要有任何不利自己的民調都說是假的，企圖混淆選民對民調的信心，「李永萍這樣的行為難道不也是選舉語言的操作？」試圖讓選民搞不清楚選舉情況。