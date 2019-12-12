農民爭取山林土地管理放寬 林務局長： 已送行政院審查

立法委員郭國文今天下午邀請農委會林務局、水土保持局、農糧署、以及財政部國有財產署的官員，以及台南市政府農業局和水利局的同仁，在玉井區公所舉辦面對面座談，期盼能為山區鄉親解決多年土地使用問題。在座談會進行的同時，林務局也特別加派同仁，鄉親有任何個案的林務問題，都可以現場直接諮詢。

現場鄉親指出，許多在山上栽種的實際面希望透過法規再進行調整，例如：（一）「林地嫁接芒果栽種」按現行規定，除了柿子、橄欖、龍眼、檬果、梅、李、荔枝等7種果樹如採林業方式經營外（指自然成長而不施加任何農藝工法），林業用地上仍然不能栽種果樹，希望在林業用地上合法種植果樹，只有朝設置「專區」解套。（二）林業用地變更農牧用地。（三）農業天然災害救助相關問題。（四)）林班地相關規定放寬彙整。（五)）像「林下經濟」，目前開放種植品項例如：圍椴木香菇及木耳、台灣金線蓮及森林養蜂，而台灣人最愛喝的咖啡是否也能納入種植品項中呢？

郭國文表示，從整個山區土地使用政策法規調整的過程來看，始終都是在「水土保持」與「農民權益」之間，但不管政策怎麼變，他認為在「國土安全無虞」的前提下，盡最大可能去改善林農生活、提高農民收入，這個原則是不會改變。

林務局林華慶局長說明，針對民眾經常提到有關林地的管理問題做出數項放寬，已經今年送行政院送審，希望就（一）工寮放寬面積、建材、鋪面、設施，讓民眾能有安全的工寮環境。（二）重啟濫墾地補辦清理計畫，重新辦理國有林地濫墾地續辦清理要點暨實施計畫，讓58年5月27日以前的濫墾地，依據第一版航照判釋面積，讓符合規定者，辦理續租。他特別強調，今天如果有任何個案問題，都可以現場直接諮詢。