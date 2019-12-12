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天冷關懷獨老 金山送發熱衣籲小心用暖爐

2019-12-12 19:47觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山區公啟動低溫關懷機制，由區長陳國欽前往長輩家中關懷送抗寒用品，發送發熱衣，並...
金山區公啟動低溫關懷機制，由區長陳國欽前往長輩家中關懷送抗寒用品，發送發熱衣，並提醒長輩們入冬要做好居家保暖。 圖／紅樹林有線電視提供
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東北季風影響，北台灣乾乾冷冷，金山區公啟動低溫關懷機制，由區長陳國欽前往長輩家中關懷送抗寒用品，發送發熱衣，並提醒長輩們入冬要做好居家保暖，電器使用上也要留心注意，避免危險發生。

區長陳國欽也在夜間帶領同仁關懷街友的保暖情況，適時送上保暖物資與熱飲，期待在公所的協助關懷下，獨老與街友都可以溫暖過冬。

金山區長陳國欽表示，入冬東北季風持續發威，北部冷冷的天氣，區公所為了要提醒獨居長輩居家保暖，帶著暖暖包與發熱衣還有日前愛心企業致贈的餅乾物資要送到獨居長輩的家中，提醒老人家入冬早晚氣溫都會偏涼，要做好保暖工作。

憂心氣溫持續下降造成長輩們的不適，公所貼心啟動低溫關懷機制，發放給長輩的物資中，暖暖包、發熱衣、乾糧點心還有一個保溫餐盒，區長陳國欽除了教長輩如何正確使用暖暖包，也希望長輩們多多利用保溫餐盒，讓老人家每餐的餐食都可以暖暖熱熱的，此外也提醒長輩天冷用暖爐也要特別注意小心。

進入冬天氣溫早晚都偏涼，金山區公所同仁也在區長帶領下進行街友寒冬送暖夜訪關懷，關心街友的避寒情形，適時發給暖暖包、毛毯、毛帽與熱飲，期盼街友在公所的關懷守護下，度過一個溫暖的冬季並能夠逐步的回到社會。

保暖街友金山

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