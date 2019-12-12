新北小漾MAKER號回家鄉 金山國小體驗手作樂趣

「新北小漾MAKER號」終於回到家鄉開進金山國小，要帶給學生更多元的動手做體驗。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 新北市金山自造教育及科技中心把「課程送出去」的概念打造「新北小漾MAKER號」，開始巡迴偏鄉小學進行課程服務，預計這次的計畫將會有25所小學受惠，這輛「新北小漾MAKER號」終於回到家鄉開進金山國小，要帶給學生更多元的動手做體驗。

市府教育局技職科長蔡秉欣指出，自造教育及科技中心裡有一輛新北首創的「新北小漾MAKER號」，擁有豐富的課程還具有機動的移動性，感謝金山高中在下半年度規劃有25場的巡迴，要把自造教育與創客教育的資源帶進偏鄉，更深入的服務偏鄉教師與學生。

在長官與來賓的啟動下，雷雕機開始運作，在金屬鑰匙圈上雕刻，作爲每一場巡迴課程服務後，送給學生刻有校名與姓名鑰匙圈的禮物，融合教室裡學到的基礎學科知識搭配手作技巧，引發學生的學習興趣，尤其金山國小內也有動手做的木雕課程，兩課程正好相呼應，學生們學習更快上手。

金山高中校長賴來展表示，自造教育及科技中心帶來學生最喜愛的戰鬥陀螺製作與機器人程式語言的課程，透過雙手與大腦的合作，要來培養生活中遇到問題的解決能力，也期待藉由「新北小漾MAKER號」要把課程帶進偏鄉，為偏鄉的教學增添多元與豐富性。