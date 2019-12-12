遇雨流泥水 汐止運動場人行道要改善

汐止綜合運動場週邊的人行走道卻潛藏危險，外圍的土丘一下雨，黃色泥水全流到人行道上，市議員廖先翔要求改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止綜合運動場每天上千人運動休閒，不過，週邊的人行走道卻潛藏危險，不但磚塊蹺起不平，外圍的土丘一下雨，黃色泥水全流到人行道上，今(12)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。

好天氣，不少民眾喜歡到運動場跑步、走走，不過，運動場週邊的人行道，因為，已經十幾年了，不少地方都出現破損的情形，甚至整個凸起不平，實在危險，其中靠近入口處最嚴重，已經先圍起來，後續改善。

市議員廖先翔說，我們運動場一到晚上時間，只要是好天氣，就會有好幾千的民眾經過這一邊，所以，有民眾跟先翔反應週邊人行道的一些問題，包括有一些地磚已經鬆脫了不平的問題，我們請相關單位趕快修復。

廖先翔表示，那比較麻煩的問題是我旁邊這一塊區域，類似土丘綠美化植栽的地方，因為有坡度，當雨比較大的時候水都會洩下來，旁邊就是人行道，但是土丘跟人行道之間並沒有排水設施，所以當雨大的時候，泥沙沖下來就會讓我們人行道都會有泥沙黃水的狀況，造成行人行走上的不便，再加上這整塊的人行通道鋪面已經不是相當的平整，所以，我們就建議公所是不是把排水設施跟人行道一併的來評估設計規劃，看明年度是不是趕快的來規劃發包。