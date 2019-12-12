淡水調解會視訊連線法院 諮詢免舟車勞頓

淡水區調解會透過網路視訊與法院連線，民眾可藉由視訊方式與法院一對一、面對面詢問訴訟程序問題。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 今年從8月開始，淡水區調解會配合市府提供法院訴訟程序視訊諮詢服務，透過網路視訊與法院連線，民眾可藉由視訊方式與法院一對一、面對面詢問訴訟程序問題，民眾不用在舟車勞頓，歡迎有諮詢需求的民眾多加利用。

為解決糾紛，到法院訴訟是最不得己的方式但遇到法律糾紛時，除上法院打官司以外，也可以選擇透過當地區公所調解會，來處理爭議，淡水區公所配合市府規劃提供法院訴訟程序視訊諮詢服務，透過網路視訊與法院連線，民眾不用在舟車勞頓。

淡水區調解會主席陳李明緣表示，今年從8月開始，民眾可藉由視訊方式與法院一對一、面對面詢問訴訟程序問題，提升便民效能，節省民眾至法院詢問的時間，落實簡政便民。

淡水區長巫宗仁表示，目前淡水區公所調解委員會每年受理近千件調解案件，在15位調解委員的熱心服務下，為市民排解紛爭，同時為了協助白天無法請假參加調解的民眾，淡水區公所也提供周三夜間調解服務，可由雙方當事人合意聲請於周三夜間調解。

區公所也提供義務律師免費法律諮詢服務，讓民眾在遭遇法律問題時，能夠有協助解決疑問的管道，目前全年平均諮詢將近2,000人次，有效發揮便民服務效能。諮詢方式採現場登記，早上9時開始登記，名額10位，額滿為止，歡迎有諮詢需求的民眾多加利用。