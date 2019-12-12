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賴品妤拋基隆輕軌樟樹站 李永萍：提出務實政見較理想

2019-12-12 17:17聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

國民黨第12選區立委參選人李永萍，今在台北市議員李明賢及前汐止市民代表會主席林昭祥陪同下，前往汐止中正市場進行掃街，李永萍除了講到自己掃街、宣傳政見的方式，針對民進黨立委參選人賴品妤拋出設立基隆輕軌樟樹灣站，李表示，輕軌無法舒緩交通問題，建議提出務實政見較理想。

李永萍數次前往中正市場掃街拜票，民眾及攤商看到李都十分熱情，還有民眾儘管身體不便，坐著輪椅也要上前與李打招呼。選舉剩下不到1個月，李永萍首先表示，感謝有「打綠網軍男神」的李明賢陪同掃街，由於李棄而不捨追查PTT帳號「idcc」，才讓「卡神」楊蕙如網軍案曝光。

談到選前掃街模式，李永萍說，為不讓民眾受到網路假消息、帶風向影響，她採取傳統站「肥皂箱」宣傳策略，一一向民眾宣傳正面、有需求的政見。

李指出，七星區幅員廣大，但因城鄉差距大、資源分配不均，又因新北市與台北市在統籌分配稅款人均比例上有落差，導致新北市儘管升格，但建設卻跟不上。

提到最重要的交通建設，李永萍再次重申，10年前環評已經通過的捷運汐民線工程，第一階段「汐止-東湖」段應由新北主導。未來她若進入國會後，會把汐民線第一期及二期切開，才能有效率地開始動工興建。她也會優先爭取進入交通委員會，在可見的未來中解決汐止塞車之苦。

針對賴品妤先前表示支持基隆輕軌，並認為輕軌樟樹灣站有設立的必要性，李永萍表示，民進黨不論是中央或地方似乎對輕軌有很執著的信念，但之前投入高額經費打造高雄輕軌，卻成效不彰，最主要的原因歸咎於輕軌不適合趕時間的上班族，只適合觀光。

「捷運2分鐘一班，這是輕軌做不到的事情」，李說，若一個地區是以觀光為出發點、交通為輔的話，就適合發展輕軌，但高雄蓋完第一條輕軌後因沒什麼載運量，所以第二條就被打槍。

李永萍再舉例，10年前她在台北市府擔任副市長時，為解決東區及信義區問題也想過打造輕軌，最後考慮到輕軌速度不如捷運，無法疏散舒緩上下班人流因此作罷。

李永萍最後說，她建議年輕、沒有經驗的兢爭者能夠向有經驗的專家請教，提出更務實的政見會比較理想。

國民黨立委參選人李永萍今至汐止中正市場掃街。記者胡瑞玲／攝影
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國民黨立委參選人李永萍今至汐止中正市場掃街。記者胡瑞玲／攝影
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國民黨立委參選人李永萍表示，未來一定努力推動捷運汐民線，結果民眾塞車之苦。記者胡...
國民黨立委參選人李永萍表示，未來一定努力推動捷運汐民線，結果民眾塞車之苦。記者胡瑞玲／攝影
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基隆輕軌李永萍賴品妤2020選舉新北市立委2020選舉

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