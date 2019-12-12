大龍市場明開幕 打卡上傳送限量文青風帆布購物袋

北市大同區全新的大龍市場11月5日起試營運至今，全數82攤商都已搬回並展開營業，各攤商行動支付機器也都申辦完成，明天（13日）早上10點將舉行開幕活動，民眾當天打卡，或於開幕當周使用電子支付工具於市場內採買金額達1500元，就有機會獲得限量購物袋。

大龍市場是台北市長柯文哲任內首個「完工」的市場改建案，空間寬敞、明亮且乾淨，主打環境超市化，消費也有電子支付服務，同時也提倡環保，禁用美耐皿餐具。

大龍市場自治會長吳碧嬌表示，為迎接新大龍市場開幕，當天民眾凡採購鮮食，打卡上傳開箱照，加上「#今晚吃甚麼」、「#鮮去大龍買」兩個Hashtag，即可獲得大龍市場開幕限量文青風帆布購物袋一只。

另外，開幕當周（13日到20日）只要使用電子支付工具在大龍市場內攤商採買金額達1500元，也可憑手機顯示的支付憑證來兌換限量購物袋。

北市市場處表示，大龍市場也是全面推動電子支付的傳統市場，目前已有63家攤商提供「台灣Pay」、31家攤商提供「悠遊卡」支付；為鼓勵民眾使用電子支付工具，「台灣Pay」特別在大龍市場開幕期間推出消費回饋活動；12月31日止，凡在大龍市場購物使用「台灣Pay」掃碼支付成功，就有機會享受該筆消費30%回饋（單筆消費回饋上限100元，每帳戶活動期間最高回饋500元）；詳細回饋辦法可上官網（https://reurl.cc/31mqKX）查詢。