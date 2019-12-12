紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

感應性號誌可透過人工智慧影像辨識系統，控制紅綠燈，感應到支道有行人、行車時才開放支道綠燈，若支道車流較大時，也可透過影像偵測，延長支道綠燈時間，以疏解支道車流。圖／北市交通局提供 分享 facebook

台北市交通局12月起在內湖科學園區、南港軟體工業園區及中正高中周遭等10處路口，試辦智慧化號誌，其中有9處設置動態號誌系統，自動計算路段即時車流，每5分鐘調整一次紅綠燈秒數，達最佳化時制；感應性號誌則用於幹道、支道交叉路口，運用人工智慧偵測支道行人、行車控制紅綠燈。

交工處指出，內科、南軟9處主要路口（堤頂大道、舊宗路、東湖交流道等）設置動態號誌，先經由57組車輛偵測器收集路段即時車流，再由動態號誌系統自動分析車流資料，每5分鐘調整一次紅綠燈秒數，讓路段車流保持順暢，減少行車時間和路口停等次數。

簡單來說，經由動態號誌系統，可以將車流大的路段綠燈時間增加，車流小的路段綠燈時間減少，提升行車效率，經交工處統計，堤頂大道、樂群至民權、舊宗路可節省90至150秒、康寧（五分至三重）可節省20至25秒。

另在幹道、支道路口，因有行人安全穿越幹道最小秒數限制，儘管支道無行人時，仍得開放綠燈通行，常造成幹道空等紅燈情形，感應性號誌便可透過人工智慧影像辨識系統，控制紅綠燈，感應到支道有行人、行車時才開放支道綠燈，若支道車流較大時，也可透過影像偵測，延長支道綠燈時間，以疏解支道車流。

交工處補充說明，若支道無行人、行車通行，幹道將持續綠燈運作；若支道有行車，但無行人通行時，則在支道開放最短行車綠燈，行人燈保持紅燈狀態；若支道有行人通行時，便經由人工智慧影像辨識偵測或按壓行人觸動按鈕，提供行人安全通過的綠燈時間，且可自動延長行人綠燈秒數。

交工處統計，實行動態號誌的路口，整體行車時間可縮短10%及平均延滯時間縮短14.5%，至於感應性號誌路口，經調查，夜間時段幹道車輛空等率減少35%，幹道行車時間也可縮短29%，平均延滯時間縮短75%。