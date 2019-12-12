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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

湯圓少加一色涉不實要挨罰？業者：有加政府卻檢測不出

2019-12-12 16:31聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市府衛生局於冬至前派員前往湯圓飲食店等處抽驗湯圓產品，共抽驗20件，其中1件「...
北市府衛生局於冬至前派員前往湯圓飲食店等處抽驗湯圓產品，共抽驗20件，其中1件「可口圓」，標示有加食用色素紅色40號卻驗不出而涉及標示不實，但業者同批貨品自主送驗卻有驗出。圖／衛生局提供
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22日就是冬至了，北市府衛生局於冬至前派員前往湯圓飲食店等處抽驗湯圓產品，共抽驗20件，其中1件貨源來自新北市可可可食品有限公司的「可口圓」，被發現標示記載有加食用色素紅色7號、40號，卻驗不出40號而涉及標示不實；衛生局表示，已移請新北市府依食品安全衛生管理法處理；不過，可可可食品公司表示，同批貨品產品自主送驗確定有含40號，不知為何政府驗不出來，相關資料已交給政府單位參考。

北市府10月底抽驗20件湯圓類產品，包含15件湯圓及5件配料製品（芋圓、粉圓等），檢驗項目為防腐劑、順丁烯二酸及著色劑，並同時針對5件包裝產品進行標示查核，檢驗結果都符合規定，僅1件「可口圓」標示含有食用色素紅色7號及紅色40號，卻沒檢出食用色素紅色40號，涉及標示不實，依食安法可開罰4萬到400萬元罰鍰，已移請新北處理。

可可可食品公司表示，工廠端都有領料單證明引進過食用色素紅色40號，不可能花錢進貨放著不用、多寫一項色素卻沒使用，推測可能因添加比例很少，導致政府機關檢測方式驗不出，日前工廠保留同批貨的樣本經自主送驗後，已確定含有食用色素紅色40號，相關報告、資料已交給新北市府參考。

針對為何檢驗結果有出入，北市衛生局則表示，抽驗品送往的檢驗單位都有公認的檢驗能力，若業者有疑慮，依食安法第39條，可申請複驗，政府也都會保留相同樣品，供業者申請複驗，確保業者權利。

衛生局冬至食安抽驗食品安全

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