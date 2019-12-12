銀髮族飲食也能很時尚 青銀合作烹調新北在地食材

新北市持續推動「醫動養」計畫，為了讓長輩飲食兼具營養美味又健康，「銀光未來館」今推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單，免費提供新北市共餐據點、長照送餐業者，以及銀光咖啡館烹調使用。新北市長侯友宜也到場試吃，大讚就是要以「400萬人的幸褔健康味」為出發點，讓長者吃得健康又美味。

銀光未來館藉由青銀共創模式，以「社區共餐」、「長照送餐」及「喘息午茶」分成3組，成員包括專業大廚、技職學生及長者一起設計菜單，設計兼具營養美味、當季在地食材，以及可複製性的14道佳餚餐食。

新北市衛生局表示，這14道結合地方特色農產的佳餚，由高年級設計師提供餐食製備的經驗與人生智慧，年輕設計師則提出時下潮流新意，如師徒制般的激盪共創共學，有綠竹筍、珠蔥、香菇等食材打造出「鈣勇蛋」；適合熟齡長者的甜點「炙熱太陽」、「雨後春筍情」，藉由低糖高纖的營養設計，讓用餐也可以是一種樂趣。

其中74歲莊金珠經營小吃店十幾年，在經歷老伴過世後，因緣際會下在公托中心擔任廚房志工。她說，「唯有走出家門才能讓自己正常過生活，她現在仍每天為晚輩烹煮美食，照顧全家人的胃。」她這次設計出「鈣勇蛋」，為鈣質攝取不足的長輩增肌減脂，且料理中使用豆腐，可藉此攝取鈣質，補充「骨力」，讓長輩能夠「尚蓋勇」。

侯友宜說，新北市65歲以上長者共57萬人，老人家常因身體健康因素或長期錯誤的烹調習慣等，認為食物最好是細碎的、軟軟的流質才好入口，但卻常因此失去色、香、味等多重享受，以致食慾不佳造成營養不足，「其實老人家也可以吃得很時尚，且也可以多藉由咀嚼來刺激肌肉、神經，可延緩失智症提早上門。」