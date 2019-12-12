親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

王國興亡在此一票? 4年3連戰詭譎的「2019英國大選」

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

銀髮族飲食也能很時尚 青銀合作烹調新北在地食材

2019-12-12 16:19聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市持續推動「醫動養」計畫，為了讓長輩飲食兼具營養美味又健康，「銀光未來館」今推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單，免費提供新北市共餐據點、長照送餐業者，以及銀光咖啡館烹調使用。新北市長侯友宜也到場試吃，大讚就是要以「400萬人的幸褔健康味」為出發點，讓長者吃得健康又美味。

銀光未來館藉由青銀共創模式，以「社區共餐」、「長照送餐」及「喘息午茶」分成3組，成員包括專業大廚、技職學生及長者一起設計菜單，設計兼具營養美味、當季在地食材，以及可複製性的14道佳餚餐食。

新北市衛生局表示，這14道結合地方特色農產的佳餚，由高年級設計師提供餐食製備的經驗與人生智慧，年輕設計師則提出時下潮流新意，如師徒制般的激盪共創共學，有綠竹筍、珠蔥、香菇等食材打造出「鈣勇蛋」；適合熟齡長者的甜點「炙熱太陽」、「雨後春筍情」，藉由低糖高纖的營養設計，讓用餐也可以是一種樂趣。

其中74歲莊金珠經營小吃店十幾年，在經歷老伴過世後，因緣際會下在公托中心擔任廚房志工。她說，「唯有走出家門才能讓自己正常過生活，她現在仍每天為晚輩烹煮美食，照顧全家人的胃。」她這次設計出「鈣勇蛋」，為鈣質攝取不足的長輩增肌減脂，且料理中使用豆腐，可藉此攝取鈣質，補充「骨力」，讓長輩能夠「尚蓋勇」。

侯友宜說，新北市65歲以上長者共57萬人，老人家常因身體健康因素或長期錯誤的烹調習慣等，認為食物最好是細碎的、軟軟的流質才好入口，但卻常因此失去色、香、味等多重享受，以致食慾不佳造成營養不足，「其實老人家也可以吃得很時尚，且也可以多藉由咀嚼來刺激肌肉、神經，可延緩失智症提早上門。」

微生局指出，位於板橋的銀光未來館共303坪，結合高齡提供建議、年輕人擘劃未來，再由新創業者集大成，是引領未來銀髮產業的重要基地，同時帶動相關商業，展期為即日至22日上午9點到下午9點，將展出餐食設計成果，歡迎民眾前往觀賞。

銀光未來館藉由青銀共創模式，以「社區共餐」、「長照送餐」及「喘息午茶」分成3組，...
銀光未來館藉由青銀共創模式，以「社區共餐」、「長照送餐」及「喘息午茶」分成3組，設計兼具營養美味、當季在地食材，以及可複製性的14道佳餚餐食。記者張曼蘋／攝影
分享
新北市「銀光未來館」今推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單，74...
新北市「銀光未來館」今推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單，74歲莊金珠（中）也設計出可以增添鈣質的「鈣勇蛋」。記者張曼蘋／攝影
分享
新北市「銀光未來館」今推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單，新北...
新北市「銀光未來館」今推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單，新北市長侯友宜也到場試吃，大讚就是要以「400萬人的幸褔健康味」為出發點，讓長者吃得健康又美味。記者張曼蘋／攝影
分享

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜是2024潛在對手？朱立倫酸柯文哲：失...

農漁民比照軍公教月領退休金 侯友宜：要考慮國...

柯文哲暗示2024藍營最強 侯友宜：餿主意嘜...

侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

2019-12-12 13:45

納「地方創生」概念 公私合作詮釋樹林古圳新面貌

2019-12-12 14:36

108年北市績優公廁 故宮、松機、龍山寺獲標竿獎

2019-12-12 14:22

新北「醫動養」願景工程 要讓400萬人吃得健康美味

2019-12-12 14:18

汙水管線順暢水流不惡臭 全靠這台神奇廂型車

2019-12-12 13:33

蕭秉治、慢慢說樂團接連開唱 心中山線形公園活動連發

2019-12-12 13:29

用口語化、YouTube影片講解 新北市今表揚績優地政人員

2019-12-12 12:49

春節將至 北市警預先進行防搶演練

2019-12-12 12:46

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22

北市再生家具贈弱勢 申請延長為1年

2019-12-12 00:02

皮影戲、畢業創作 新北2國小獲藝術教育貢獻獎

2019-12-11 23:43

新北玩遊艇 串起基宜近海航線

2019-12-11 23:36

新北「嗨漁港」 規畫海洋遊樂動線

2019-12-11 23:32

北大特區揪臭味 將設移動監測

2019-12-11 23:27

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

「1280元月票」分擔比例 北市：會和新北討論

2019-12-11 23:01

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

坪林「星級」製茶廠多 衛生安全有保障

2019-12-11 19:35

補植櫻花179棵 三芝準備迎明年櫻花季

2019-12-11 19:35

樹根隆起人行道破 汐止民眾跌倒盼改善

2019-12-11 19:35

汐止大同路巷弄窄爭道 人行道延伸保安全

2019-12-11 19:35

瑞芳濂洞里搭車難 新北市議員會勘增站點

2019-12-11 19:35

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

北大特區飄異味 環保署2天內桃子腳國小裝移動監測站

2019-12-11 18:24

用人氣為江永昌衝票？賴清德：江永昌表現受地方肯定

2019-12-11 18:20

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20

新北推動轉型 打造好吃、好玩特色漁港

2019-12-11 14:26

雙子座流星雨13、14日登場 陽明山實施彈性交管

2019-12-11 14:10

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

網美必去2聖誕打卡點 新北水岸光雕夜還有耶誕雪屋

2019-12-11 13:24

林口長庚關懷在地鄉親 健康促進方案龜山區涵蓋率100%

2019-12-11 13:07

處理海砂屋重建遭質疑 柯文哲：有一定流程

2019-12-11 13:06

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

再生家具讓愛永續 弱勢家庭援贈申請延長至1整年

2019-12-11 11:40
看更多

熱門文章

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體

2019-12-11 18:45

太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪

2019-12-11 16:35

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

2019-12-11 20:34

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰

2019-12-11 22:12

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

金門冬季限定 在地新鮮紫菜明天上市

2019-12-11 16:46

賴氏節孝坊重回三角公園？ 文資委員：一動不如一靜

2019-12-11 17:22

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正藍軍

2019-12-11 16:24

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

基隆中興國小校舍改建 新建停車場120個汽車位嘉惠周遭

2019-12-11 18:47

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

草屯首家公立日照中心開辦 深入社區落腳北勢里

2019-12-11 17:05

知名廢墟景點遇危機 南投林管處伸援88支漂流木

2019-12-11 18:51

千棵落羽松紅了！盧秀燕臉書推薦「祕境市區就有」

2019-12-12 14:37

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22

北市再生家具贈弱勢 申請延長為1年

2019-12-12 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top