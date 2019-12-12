北市大龍市場重建完工 13日開幕推優惠

重新整修的北市大龍市場13日開幕，台北市市場處與市場自治會合作推出打卡送購物袋等活動。市場處今天表示，大龍市場除禁用美耐皿餐具外，也是全面推動電子支付傳統市場。

位於北市重慶北路三段與哈密街附近的公有大龍市場大樓因被鑑定為含高氯離子建築物，台北市政府規劃原地重建。

市場處指出，大龍市場及社區改建案從民國105年動工，規劃新台幣14億元，興建地下4層、地上13層新大樓。

新大樓的一樓由原本市場攤商進駐，2樓至5樓為北市環保局等單位使用，並設置區民活動中心和老人日照服務中心等，6樓以上為國宅，共96戶，地下室為停車場，此案也是台北市首例海砂屋重建公辦都更案。

市場處表示，大龍市場大樓歷經3年多改建後，新大樓今年完工，大龍市場在11月5日試營運，12月13日正式開幕，攤商配合推動生鮮食材溫控設備、禁用美耐皿餐具等政策，並提供電子支付服務，分別為63家攤商可使用台灣Pay、31家攤商為悠遊卡。

為迎接新大龍市場開幕，市場處與市場自治會合作推出相關活動，像開幕當天採購鮮食，打卡上傳開箱照，可獲得限量文青風帆布購物袋一只。開幕當天至12月20日，消費金額達新台幣1500元，並以電子支付付款，憑手機支付憑證可兌換限量購物袋，另推出多項優惠活動。