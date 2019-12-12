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耶誕活動主打迪士尼 市議員批：缺乏地方人文連結性

2019-12-12 15:27中央社 記者趙麗妍台中12日電

中市「2019耶誕城夢想世界」以迪士尼為主題，市議員江肇國指出，活動缺乏與地方人文連結性，少了靈魂的城市行銷。市府表示，借用國際知名度吸引人潮，首周突破5萬參觀人次。

台中市政府舉辦「2019耶誕城夢想世界」取得迪士尼官方授權，在台中舊火車站、綠川、柳川打造迪士尼耶誕情境燈區，米奇、米妮、唐老鴨化身燈飾，現身台中火車站前廣場、綠川與柳川的水岸廊道。

民進黨籍市議員江肇國今天在台中市議會總質詢上表示，市府上任1年內，第3次採用國外品牌授權方式舉辦活動，只看見可愛的米奇燈箱，內容缺乏地方歷史人文的連結性。

江肇國指出，綠川往下走有電子街商圈，有糕餅店林立的自由商圈，柳川兩旁有百年歷史的第二市場內美食眾多，晚上還可到中華夜市吃小吃，市府在觀光推廣上卻隻字未提，耶誕夢想城吹捧品牌授權的好看好拍，卻忘了宣傳台中城市的特色與魅力。

他說，市府耗資新台幣1700多萬元的活動經費卻未妥善規畫，讓米奇的可愛和舊城的人文底蘊，彷彿兩條平行線，民眾離開後，只記得米奇燈箱卻看不見舊城的美、地方特色。

江肇國說，市府應回頭了解台中城市內涵，在品牌與地方間應創造連結，融入更多在地特色，透過卡通人物授權炒短線、衝人氣，花大錢發揮城市行銷最大效益，空有外表卻少了城市靈魂。

新聞局長黃國瑋則舉例基隆的黃色小鴨、台北的白晝之夜、新北寶可夢抓寶等活動，都是借用國際品牌授權，以國際知名度吸引人潮、增加商機的成功案例。

黃國瑋指出，台中耶誕活動將迪士尼卡通人物與台中在地特殊的城市景觀融合，在綠、柳川打造豐富燈飾，首週即突破5萬參觀人次，鄰近店家業績更成長2成以上，成功吸引人潮到中區。

品牌迪士尼

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