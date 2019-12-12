好康報你知 藏金閣推出檜木置物櫃、實木搖椅競標

台南市環保局藏金閣12月拍賣會就在周六14日，將推出多款古色古香的家具供競標。主題商品檜木置物櫃及檜木衣櫥分別是40及50年代的舊家具，還有木搖椅、菜櫥等，有興趣民眾可要好好把握。

環保局表示，檜木衣櫥上層設計門中門小型拉門，方便收納貼身衣物，造型特殊且典雅。實木搖椅以前是方便大人午後休憩所發明，雕工精細很少見。50年代的檜木菜櫥保持完整具有古早味，都是值得典藏的優質老家具，民眾可先上環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。（https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp）

市長黃偉哲說，本月熱門現時搶購商品推出檜木收納盒及檜木拍打器各10件，檜木收納盒每件250元、檜木拍打器每件200元。為慶祝耶誕節，藏金閣全館消費滿2千元加贈潔膚皂塊或木作聖誕環1個，木作耶誕環一年只有這個月有限量20個，由藏金閣木工師傅利用回收木料以雪人及耶誕老公公為發想所手作的，象徵潔淨的耶誕節有滿滿的愛與祝福。欲購買的民眾不用帶現金，可以行動支付方式，輕鬆將商品帶回家。

為鼓勵將廚餘瀝乾後再回收，拍賣當日以行動支付購物者，憑收據可兌換廚餘桶，另外還可持行動支付收據於12月14、15日下午2時至7時至藍晒圖文創園區耶誕GOPAY好物市集活動現場兌換精美宣導品。為感謝大家踴躍兌換綠點，再加碼贈送洗碗精，即日起兌換綠點1件物品加碼贈送洗碗精1瓶，只有50個名額，也請民眾把握12月環保署最後秋冬國旅贈1萬綠點兌換活動，快來藏金閣造訪拿1萬綠點，可於下個月兌換藏金閣最夯平日賣商品尚介肥2包或隔熱墊1個。

本月資源回收兌換活動，將推出限量環保紀念卡回娘家活動，當天持台南市限量環保紀念卡點數兌換儲值加值金兩倍送 (僅限當日兌換點數)，相關回收兌換訊息，可上資源回收全民動起來網站查詢。