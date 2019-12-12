108年北市績優公廁 故宮、松機、龍山寺獲標竿獎

北市環保局今天舉行「108年績優公廁頒獎典禮」，其中故宮博物院等3處公廁因連續2年獲特優等級，成為今年度標竿獎得主。圖／環保局提供 分享 facebook

北市環保局今天舉行「108年績優公廁頒獎典禮」，共33個績優單位、33名清潔人員獲獎，其中故宮博物院、台北國際航空站（松山機場）及艋舺龍山寺3處公廁因連續2年獲特優等級，成為今年度標竿獎得主。

北市於民國91年起實施公廁分級制，其中特優級、優等級所占比率已由91年的5成提升至目前的9成多，顯示公廁的品質不斷提升；今年度公廁頒獎共分為餐廳、百貨、戲院及全市績優公廁指標的標竿獎等11類。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，獲得標竿獎的國立故宮博物院，是全球收集中華藝術文明博物館中的翹楚，每年有大量的觀光訪客，考量女性遊客人潮需求，結合設計感增建女廁及無障礙廁所專區，符合遊客的需求。

北市環保局今天舉行「108年績優公廁頒獎典禮」，其中台北國際航空站（松山機場）等3處公廁因連續2年獲特優等級，成為今年度標竿獎得主。圖／環保局提供 分享 facebook

林鈺惠說，同獲標竿獎的台北國際航空站，為服務來往絡繹不絕的旅客，引進智慧公廁管理系統，主動提醒廁所衛生紙的剩餘量，即時通知補充並清潔，節省巡查時間提升清潔績效；艋舺龍山寺為國家二級古蹟，每日遊客眾多，清潔人員均能分工、隨時維護最佳入廁品質讓公廁品質連年取得特優級評比。

北市環保局今天舉行「108年績優公廁頒獎典禮」，其中艋舺龍山寺等3處公廁因連續2年獲特優等級，成為今年度標竿獎得主。圖／環保局提供 分享 facebook

獲表揚的公廁清潔人員卓雪儀，服務於台北車站的鐵路局，她表示，每逢跨年夜隔日，在清晨時恢復車站廁間的整潔讓她很有成就感，有時忙著清掃會突然有人送飲料並向她致謝，也讓她感到窩心。

國立台灣科學教育館清掃人員魏秀蘭則說，科教館是她的第一份工作，有次正蹲著刷洗廁所時，一名媽媽帶著小朋友上廁所，告訴小孩要感謝阿姨辛苦的打掃，不要把廁所弄髒，聽完這對話讓她很感動，覺得辛苦付出很值得。

環保局表示，要持續維持優質貼心的如廁品質，除軟硬體設施定期維護與更新外，更需要清潔人員以職人精神細心維護，今年獲獎的名清潔人員，敬業奉獻的態度，值得大家肯定與學習。